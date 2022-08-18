Priz arama derdine son! Bu yöntemleri mutlaka deneyin, tek tıkla muhteşem sonuç

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Hatta her işimizi kendisi küçük ama işlevi büyük olan bu cihazlardan görmeye bile başladık. Elimizden düşüremediğimiz telefonlar için gittiğimiz her yerde şarj etmek için prizler arayıp durduk. Peki, Telefon şarjı nasıl daha uzun gider? Gün içinde priz aramaktan nasıl kurtuluruz? İşte pil ömrünüzü uzatmak tek tıkla kolayca yapmanız gereken işlemler...

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Kimi zaman saatlerce sosyal medyada gezdiğiniz, kimi zaman da internette merak ettiğiniz konuları araştırdığınmız, arkadaşlarınızla saatlerce sohbet edip, deli gibi oyun oynadığınız, gideceğiniz yolu bile sorduğumuz hatta gece yatarken bile yanımıza aldığınız telefonunuzun şarjı çok çabuk mu bitiyor? En lazım olduğu anda priz mi aramak zorunda kalıyorsunuz? Bir kaç yöntem sayesinde pil ömrünüzü uzatabilir, şarjınızın daha uzun süre gitmesini sağlayabilirsiniz. İşte pil ömrünüzü uzatacak tek tıkla yapacağınız, faydaları büyük olan yöntemler...

İlk adım ekran parlaklığı

Çoğu insan bu kritik ayarın ne kadar önemli olduğunu bilmiyor. Ekran parlaklığını kısmak, size hatırı sayılır bir güç tasarrufu sağlar. Özellikle telefonunuz kullanmadığınız süre zarfında bu ekran parlaklığınızı kısarsanız şarjınızın daha uzun gitmesini sağlayacaktır.

Şarj düşmanı titreşim ve GPS

Telefonunuzun titremesini sağlayan mekanizma daha çok enerji götürür. Telefonu sürekli titreşimde tutmak yerine bu modu gerekmedikçe kullanmayın ve pil ömrünüzü uzatın. Bir diğer faktör ise GPS yani navigasyon. GPS ile sağlanan lokasyon saptama teknolojisi uygulama kapalı değil ise bütün şarjınızı adeta emer. Bu yüzden; yer bildirimi ve lokasyon saptama gerektiren uygulamalardan uzak durmanız ya da arabada kullanıyorsanız telefonunuzu şarja takarak kullanmanız şiddetle tavsiye edilir.

Mobil veri, Wi-fi ve Bluetooth: Bu 3'lüye dikkat!

Mobil veri, Wi-fi ve Bluetooth lazım değil ise muhakkak kapatın. Bu bağlantıların açık kalması demek telefonunuzun daha fazla enerji harcaması demektir. Bağlantıların kapalı olması pil ömrünü artırmak için önemlidir.

Sürekli şarj edip durmayın

Her gece yatmadan telefonunuz şarja takıp sabah çıkarıyorsanız veya gün içerisinde şarjı bitmeden 3-4 kere şarj ediyorsanız büyük bir hata yapıyorusunuz. Çünkü telefonların belirli bir batarya kapasitesi vardır. Pillerin ömrü ve kapasitesi, şarj yüzdesinin çok az ve fazla olması sebebiyle zarar görür. Aslında en uygun şarj değeri %80 olarak bilinir ve %20'ye düştüğünde şarj etmeye başlamalısınız.

Aşırı sıcaklık ve pil düşmanı arka plan

Aşırı sıcaklar şarjın bitmesini hızlandırır o yüzden telefonunuzu sıcaktan uzak tutmak yararlı olacaktır. Ayrıca bazı uygulamalar arka planda siz fark etmeden çalışarak pilinizi tüketebilir. Kullanmadığınız uygulamaların kapandığından emin olun ya da hiç kullanmıyorsanız tamamen kaldırın. Cihazınızda kullandığınız ekran koruyucular ve duvar kâğıtları şarj tüketimini hızlandırabilir. Bu sebeple özellikle hareketli ekran koruyuculardan uzak durun. Bazı widget’lar fazla miktarda veri trafiği kullandığı için yüksek miktarda pil tüketir. Gereksiz pil tüketimini önlemek için widget’ı veya uygulamayı kaldırabilir ya da durdurabilirsiniz. Bazı widget’lar fazla miktarda veri trafiği kullandığı için yüksek miktarda pil tüketir. Gereksiz pil tüketimini önlemek için widget’ı veya uygulamayı kaldırabilir ya da durdurabilirsiniz.

Orijinal Şarj Aletlerini Kullanın

Telefonunuzu orijinal şarj aletleri dışında başka bir güç adaptörü veya şarj kablosu ile şarj etmek hızlı ya da yavaş şarj olmasına neden olur. Bu durum da telefon pilinin zarar görmesine yol açabilir. Pil ömrünü uzatmak için orijinal şarj cihazlarını kullanmanız sağlıklı olacaktır.