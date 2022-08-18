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Herkes unuttu o unutmadı! 14 yaşındayken aldığı kitabı geri iade etti ama...

Herkes unuttu o unutmadı! 14 yaşındayken aldığı kitabı geri iade etti ama...

ABD'de 1947 yılında kütüphaneden kitap ödünç alan Bob Jablonski, 75 yıl sonra aldığı kitabı tekrardan kütüphaneye iade etti. Yaşanan bu olay kütüphane yetkililerini de oldukça şaşırttı.

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ABD'nin New Jersey eyaletinde duyanları şaşırtan bir olay yaşandı. 1947 yılında kütüphaneden ödünç bir kitap alan Bob Jablonski isimli adam, aradan geçen 75 yılın ardından aldığı Oden Rudolph'un Hitler isimli kitabı tekrar kütüphaneye iade etti. Kütüphaneden kitabı aldığında 14 yaşında olduğunu belirten Bob Jablonski, kitabı getirdiğinde ise 89 yaşını yaşıyordu.

Temizlik sırasında bulundu

75 yıl önce kütüphaneden 14 yaşındayken ödünç aldığı kitabı 89 yaşında teslim eden Bob Jablonski, evinde temizlik yaptığı esnada kitabı bulduğunu söyledi.

Kitap ilk günkü gibi

89 yaşındaki adam tarafından iade edilen kitapta yıpranma veya hasar bulunmadığını belirten kütüphane yetkilileri, kitabın durumu ile ilgili şu sözleri sarf etti:

Çalışanlar, kitabı ve Jablonski'nin 1947'deki kütüphane deneyimini çok merak ediyor. Fakat Jablonski ziyareti ile ilgili detayları pek hatırlamıyor.

75 yıl sonra iade edilen kitabın arasında kütüphane referans kartının bulunduğu da öğrenildi.

"Ceza ödemekten korkmayın"

Jersey City Halk Kütüphanesi Müdür Yardımcısı Kate Davis Hudson olayın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Eğer biri Bay Jablosnki ile aynı duruma düşerse, lütfen binlerce dolar ceza ödemekten korkmasın. Bay Jablonski 70 yıl sonra bile kitabı hiçbir borcu olmadan geri getirdi, siz de yapabilirsiniz.

Jersey City Halk Kütüphanesi geçtiğimiz yıl teslimi gecikmiş kitaplar için okuyuculardan alınan ceza ücretini kaldırmıştı.

Dünyanın en büyük 10 kütüphanesi

Kütüphaneler tüm ülkeler için oldukça önemli bir mekan olarak biliniyor. Özellikle ülkelerin en çok ziyaret alan bölgeleri arasında kütüphaneler yer alıyor. Farklı dinlerden farklı coğrafyalardaki insanların ortak kültürel mirası ve uygarlığının temelini oluşturan kütüphaneler, dünyadaki önemli çekim merkezleri arasında bulunuyor.

Peki en büyük kütüphaneler nerede? İşte dünyada ziyaretçi akınına uğrayan en büyük kütüphaneler...

  • ABD Kongre Kütüphanesi

  • İngiliz Kütüphanesi

  • Kanada Ulusal Kütüphanesi ve Arşivleri

  • New York Halk Kütüphanesi

  • Rusya Devlet Kütüphanesi

  • Japonya Ulusal Meclis Kütüphanesi

  • Fransa Ulusal Kütüphanesi

  • Rusya Ulusal Kütüphanesi

  • Çin Milli Kütüphanesi

  • İspanya Ulusal Kütüphanesi

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