Herkes unuttu o unutmadı! 14 yaşındayken aldığı kitabı geri iade etti ama...

ABD'de 1947 yılında kütüphaneden kitap ödünç alan Bob Jablonski, 75 yıl sonra aldığı kitabı tekrardan kütüphaneye iade etti. Yaşanan bu olay kütüphane yetkililerini de oldukça şaşırttı.

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ABD'nin New Jersey eyaletinde duyanları şaşırtan bir olay yaşandı. 1947 yılında kütüphaneden ödünç bir kitap alan Bob Jablonski isimli adam, aradan geçen 75 yılın ardından aldığı Oden Rudolph'un Hitler isimli kitabı tekrar kütüphaneye iade etti. Kütüphaneden kitabı aldığında 14 yaşında olduğunu belirten Bob Jablonski, kitabı getirdiğinde ise 89 yaşını yaşıyordu.

Temizlik sırasında bulundu

75 yıl önce kütüphaneden 14 yaşındayken ödünç aldığı kitabı 89 yaşında teslim eden Bob Jablonski, evinde temizlik yaptığı esnada kitabı bulduğunu söyledi.

Kitap ilk günkü gibi

89 yaşındaki adam tarafından iade edilen kitapta yıpranma veya hasar bulunmadığını belirten kütüphane yetkilileri, kitabın durumu ile ilgili şu sözleri sarf etti:

Çalışanlar, kitabı ve Jablonski'nin 1947'deki kütüphane deneyimini çok merak ediyor. Fakat Jablonski ziyareti ile ilgili detayları pek hatırlamıyor.

75 yıl sonra iade edilen kitabın arasında kütüphane referans kartının bulunduğu da öğrenildi.

"Ceza ödemekten korkmayın"

Jersey City Halk Kütüphanesi Müdür Yardımcısı Kate Davis Hudson olayın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Eğer biri Bay Jablosnki ile aynı duruma düşerse, lütfen binlerce dolar ceza ödemekten korkmasın. Bay Jablonski 70 yıl sonra bile kitabı hiçbir borcu olmadan geri getirdi, siz de yapabilirsiniz.

Jersey City Halk Kütüphanesi geçtiğimiz yıl teslimi gecikmiş kitaplar için okuyuculardan alınan ceza ücretini kaldırmıştı.

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