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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üçlü zirve sonrası açıklama: Savaşı masada bitireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üçlü zirve sonrası açıklama: Savaşı masada bitireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'daki savaşın müzakere masasında sonuçlanacağına olan inancına değinerek "Sayın Putin'le de bugünkü görüşmeleri değerlendireceğim" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Gutarres, Lviv'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile üçlü bir zirve gerçekleştirdi.

Ana konusu savaş olan zirve sonrası ortak basın açıklamaları yapıldı.

Savaşın müzakere masasında sonuçlanacağına olan inancına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da yapılan görüşmeleri Rusya Devlet Başkanı Putin ile de değerlendireceğini söyledi.

Barış sürecinde ara buluculuk yapmaya hazır olduğunu belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni bir Çernobil istemiyoruz"
"Zaporijya Nükleer Santrali etrafında devam eden çatışmalardan duyduğumuz endişeyi dile getirdik. Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz.

Ukrayna'nın yeniden inşası için gerekli desteği vereceğiz. Ukraynalı dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

Ukrayna halkının acil ihtiyaçlarını karşılamak için 98 tırlık insani yardım malzemesi sevk ettik. 325 bine yakın Ukraynalı'ya geçici ev sahipliği yaptık.

"Ukrayna tahılının ihracının olumlu yansımalarını tüm dünya hissetmeye başladı"
Ukrayna tahılının Karadeniz'den güvenli şekilde dünyaya ihracını mümkün kılan İstanbul Mutabakatının olumlu yansımalarını tüm dünya hissetmeye başladı.

Zirvenin ana noktası savaşın nasıl sonlanacağı oldu. Diplomatik sürecin canlandırılması için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğine işaret ettik.

"Putin'le değerlendireceğim"
Savaşın en nihayetinde müzakere masasında sonuçlanacağına olan inancımı muhafaza ediyorum. Esasen Sayın Zelensky ve Guterres de bu hususta aynı fikirdeler.

Barış sürecinin ilerlemesi için ara buluculuk yapmaya hazırız.  Sayın Putin’le bugünkü bütün görüşmelerimizin neticesini değerlendirmeye devam edeceğiz."

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