Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Austria Wien'i mağlup etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Avusturya temsilcisi Austria Wien'i 2-0 mağlup etti.

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Austria Wien ile Fenerbahçe, Viola Park'ta karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip, müsabakayı 2-0 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 8. dakikada Joshua King ve 89. dakikada Serdar Dursun kaydetti. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla rövanş maçı öncesi tur için önemli bir avantaj elde etti.

Karşılaşmanın rövanşı 25 Ağustos Perşembe günü Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Ülker Stadı'nda oynanacak.

Austria Wien 10 kişi kaldı

Mücadelenin 49. dakikasında sarı kart gören Galvao, 83. dakikada Arao'ya yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.