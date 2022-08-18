Süleyman Soylu CHP’li belediyeleri soruşturmak için özel ekip kurmuş!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yardımcılarının "İçişleri Bakanlığı bünyesinde sadece CHP'li belediyelerin açıklarını aramak için özel bir birim kurulduğu" iddiası gündeme oturmuştu. İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık youtube kanalındaki programında bu konuyu ele aldı.

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CHP yönetimine göre birime talimat verildi, hatta açık bulamayanlar ceza ile tehdit edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iddialara ilişkin videolu paylaşımda bulunarak CHP'nin suçlamalarına rakamlarla yanıt verdi.

Herhangi bir partiye özel bir ayrımcılık var mı?

"Peki iddia ve iftira edildiği gibi gerçekten CHP'ye ve herhangi bir partiye özel bir ayrımcılık var mıdır?" diye soran Soylu, bunu en iyi anlatacak olanın verilen soruşturma izinlerinin ve araştırma ön inceleme onaylarının sayısı olduğunu belirtti.

Oranlar ne diyor?

Son yerel seçimlerden yani 31 Mart 2019'dan 8 Ağustos 2022'ye kadar araştırma ve ön inceleme onay sayılarının toplam 2 bin 428 olduğuna dikkati çeken Soylu, bu rakamın yüzde 34'ünün AK Partili, yüzde 41'inin CHP'li, yüzde 10'unun MHP'li ve yüzde 5,9'unun HDP'li belediyelere ait olduğunu ifade etti.

Hadi Özışık youtube kanalındaki Perde Arkası programında bu konuyu değerlendirdi ve işin aslının ne olduğunu anlattı.

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