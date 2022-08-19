Bekleyin haber vereceğim demişti altın bedava dolardan daha çok kazandıracak döviz kuru ise...

Altın, gümüş ve dolar almak için para uzmanı bekleyin haber vereceğim demişti. Altının gram fiyatı Merkez bankası kararı öncesi 1019 liraya kadar düşmüştü. MB faiz artırınca gram altın saat 14.00'da 1030 liraya çıktı. Buna rağmen para ve altın uzmanı ons fiyatı itibariyle altının 'şu an bedava' olduğunu duyurdu. Gram altın 1 Eylül'de öyle bir fırlayacak ki almayan pişman olacak. 18 lirayı geçen dolara yönelenler ise asıl fırsatı kaçırıyor.

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Gerçek değeri 2 bin doların üstünde olan altının ons fiyatı 1762 lirada ve fırsatı değerlendirenleri kral yapacak. 1 Eylül itibariyle dolar, altın, gümüş, sterlin, euro dahil tüm piyasalar değişecek. Daha önce 'Bekleyin altın ve gümüş almak için size haber vereceğim' diyen ünlü para uzmanı beklenen duyuruyu yaptı. 'Altın kral olacak' diyerek haberi veren para uzmanı, dolara gidenlere daha çok kazanacakları döviz kurunu da söyledi.

Elindeki parayı bekletip piyasa uzmanlarından haber bekleyenler için detaylı bir açıklama geldi. İslam Memiş Youtube hesabından bu video yayınlayıp dolar, euro, sterlin, altın ve gümüş almayı düşünenleri bilgilendirdi.

Dolardan çok bu kazandıracak

Dün Merkez Bankası faizi düşürünce dolar kuru saat 14.00'da 18 lirayı devirdi. Bu tablo da yatırımcısını iştahlandırdı. Dolar endeksi 106,75 seviyesindeydi. İslam Memiş diyor ki Dolar endeksinde 100 seviyesinin altını görecek. Bu sebeple dolar almak için acele etmeyin. Sadece kısa bir süreliğine de değil. İslam Memiş'e göre dolar endeksi Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarında 100 seviyesinin altına sarkacak. Çünkü FED bu süreçte alacağını aldı. Kendi parası olan dolar kıymetlendirmek için altın ve gümüşü son 1 yıldır baskılıyorlardı. Dolar 106 dolar seviyesi ile tarihi zirvesinde şu anda. Peki dolar alınır mı diyenler için de Memiş'in yanıtı verelim. 'Ben 18 liradan dolar almam' deyip asıl kazandıracak döviz kurunu da söyledi.

Şimdi alın keşke demeyin

Memiş, yıl sonu dolar 21 lira olsa da çok kazanç getirmediğini tarihin en düşük seviyesinde olan euro ve sterlini alanların kazanacağını belirtti. İslam Memiş, "1 Eylül itibariyle piyasa içindeki herşeyi kusacak. Ekonomiyi pisayalar yönetiyor. Euro dolar paritesi 20 yılın en dip seviyesine kadar gelmiş. Euro sterlin oldukça ucuz, değerlendirmek isteyenler için son şansları. 1 Eylül itibariyle euro sterlin parite tarafında Aralık sonuna doğru keşke dersiniz' diye konuştu.

Altın ve gümüşün saltanat devri başlıyor

'Altın çıkmadı gümüş çıkmadı' diye bekleyen yatırımcı için de bekledikleri işaret geldi. Bundan böyle altın ile gümüşün saltanat devri başlayacak. İslam Memiş tarihini de açıkladı ve altın alımı için beklenen vakti "Altının ons fiyatında agresif yükseliş 1 Eylül itibariyle gelecek" sözleriyle duyurdu.

Altın şu anda bedava

FED'in faiz kararları ile baskılanan altının gerçek değerinin 2350 dolar seviyesi olduğunu belirten İslam Memiş, "Şu anki 1760 dolar seviyesi değil" diye konuştu. Bütün ülkelerde enflasyon patladığında, resesyon dönemine girildiğinde yatırım araçları içinde altının kral olması gerektiğini belirten Memiş, 'Altın şu an kral değil. Altının tacını aldılar. Altın şu an 1760 dolarda yani bedava. Bu nimetin farkında olanlar ile olmayanlar arasında uçurumlar var. Zenginler ve fakirler. Fakirler taksimetreye bakar, zenginler camdan dışarıyı seyreder. O yüzden bugüne kadar size yalvardım. Geçen yıl 490 liraydı gram altın şimdi 1020 lira ' diyerek durumu özetledi.

Altın 15 güne 1200 lira olacak

1030 liradan biz gram altını sattığımızda herkes şaşırmıştı diyen para ve altın uzmanı "Gözünüz kara olacak. Gördünüz mü' diyerek tahminlerinin doğru çıktığına dikkat çekti. 'Elinizdekine sahip çıkın' diyen İslam Memiş küçük yatırımcılara 'Uzun vadeli yatırım yapın, bizim yaptığımızı siz yapamazsınız' diyerek de al sattan uzak durmalarını söyledi. 'Uyanık olun' diyen İslam Memiş, ben size dedim tatilinizi yapın sizi Eylül'e hazırlıyorum demiştim. Eylül'de piyasalarda kayış kopması olacak diyen Memiş, gram altın 1200 lirayı görecek yıl sonuna kadar da 1450 lira olacak dedi. Gümüşün gramı da yıl sonuna kadar 20 lirayı bulacak.