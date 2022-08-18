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Sivasspor tur şansını zora soktu! Başakşehir son anlarda yakalandı

Sivasspor tur şansını zora soktu! Başakşehir son anlarda yakalandı

Avrupa'daki temsilcilerimizden Sivasspor deplasmnda Malmö'ye 3-1 kaybederken Başakşehir ise Antwerp'le 1-1 berabere kaldı.

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sivasspor deplasmanda İsveç ekibi Malmö'ye karşılaştı. Yeni Malmö Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. 

Malmö'ye galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Zeidan, 37. dakikada Christiansen ve 68. dakikada Moisander kaydetti. Temsilcimiz Sivasspor'un tek golü ise 30. dakikada Leke James'in ayağından geldi. 

25 Ağustos tarihinde oynanacak rövanş mücadelesinin ardından tur atlayan taraf UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekip de yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında devam edecek.

Malmö: 3 - Demir Grup Sivasspor: 1

Stat: Yeni Malmö

Hakemler: William Collum, David McGeachie, Francis Connor (İskoçya)

Malmö: Dahlin, Beijmo, L. Nielsen, Hadzikadunic, Moisander, Ceesay, Zeidan (Dk. 71 Lamotey), Rakip (Dk. 71 Sergio Pena), Christiansen (Dk. 84 Larsson), Kiese Thelin (Dk. 88 Berget) , Birmancevic.

Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Goutas, Robin Yalçın (Dk. 74 Yatabare), Hakan Arslan (Dk. 84 Keita), Ulvestad (Dk. 74 Mua Njie), Kerem Kesgin (Dk. 60 Charisis), Gradel, James, Erdoğan Yeşilyurt.

Goller: Dk. 18 Zeidan, Dk. 37. Christiansen, Dk. 68 Moisander (Malmö), Dk. 30 James (Demir Grup Sivasspor)

Sarı Kartlar: Dk. 34 Robin Yalçın, Dk. 52 Gradel, Dk. 52 Goutas, Dk. 78 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), 38. Dk. Erdal Rakip, Dk. 83 Lamotey, Dk 86. Moisander (Malmö)

Başakşehir 88'de yıkıldı
Temsilcimiz Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Royal Antwerp'le 1-1 berabere kaldı. 

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Başakşehir sahasında Antwerp'i konuk etti. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi. 

Başakşehir, 54. dakikada Chouiar'ın kaydettiği golle öne geçti. Antwerp bu gole 87. dakikada 88. dakikada Almeida ile karşılık verdi. Müsabakada başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 tamamlandı. 

25 Ağustos tarihinde oynanacak rövanş karşılaşmasının ardından tur atlayan taraf UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalacak.

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