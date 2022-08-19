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Austria Wien-Fenerbahçe maçında iki sakatlık yaşandı

Austria Wien-Fenerbahçe maçında iki sakatlık yaşandı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında oynanan Austria Wien-Fenerbahçe maçında iki sakatlık yaşandı. Joshua King ve Mauricio Lemos oyundan çıkmak zorunda kaldı.

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında oynanan Austria Wien-Fenerbahçe maçında iki sakatlık yaşandı.

Karşılaşmanın 8. dakikasında Austria Wien'in ağları havalandıran Joshua King, 57. dakikasında arka adalesinde yaşadığı problem sebebiyle oyuna devam edemedi ve yerine Lincoln Henrique dahil oldu.

Sarı-lacivertlilerin stoperi Mauricio Lemos ise 75. dakikada sakatlığı sebebiyle oyundan çıktı.

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, mücadele sonrası Joshua King ve sakatlığı ile ilgili şunları söyledi:

King'in özel yetenekleri var, hızlı bir oyuncu. Bir önceki maç sebebiyle toparlayamamış olabilir. 11'de değişiklikler yapsak da herkesi değiştirmek mümkün değil. Bir kas ağrısı olduğu için tedbiren oyundan aldım. Şu anda Pazartesi günü sahada olacak mı bilmiyorum.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında oynanan Austria Wien-Fenerbahçe maçında iki sakatlık yaşandı.

Karşılaşmanın 8. dakikasında Austria Wien'in ağları havalandıran Joshua King, 57. dakikasında arka adalesinde yaşadığı problem sebebiyle oyuna devam edemedi ve yerine Lincoln Henrique dahil oldu.

Sarı-lacivertlilerin stoperi Mauricio Lemos ise 75. dakikada sakatlığı sebebiyle oyundan çıktı.

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"PAZARTESİ GÜNÜ OYNAYACAK MI BİLMİYORUM"

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, mücadele sonrası Joshua King ve sakatlığı ile ilgili şunları söyledi:

King'in özel yetenekleri var, hızlı bir oyuncu. Bir önceki maç sebebiyle toparlayamamış olabilir. 11'de değişiklikler yapsak da herkesi değiştirmek mümkün değil. Bir kas ağrısı olduğu için tedbiren oyundan aldım. Şu anda Pazartesi günü sahada olacak mı bilmiyorum.

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