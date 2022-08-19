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Sarıyer'de feci kaza! Otomobilde sıkışarak can verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sarıyer'de feci kaza! Otomobilde sıkışarak can verdi

Sarıyer’de hızını alamayan otomobil sürücüsü, bariyerlere çarptı. Savrulan araçta sürücü Adem Akdan, otomobilde sıkışarak feci şekilde can verdi.

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Kaza, saat 03.00 sıralarında Sarıyer TEM Otoyolu Edirne istikameti Cendere yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 DGC 35 plakalı otomobil sürücüsü Adem Akdan (35), hızını alamayınca bariyerlere çarparak savruldu.

Savrulan araçta sürücü Adem Akdan araçta sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Akdan’ı sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

İtfaiye ekipleri, sürücü Akdan’ı sıkıştığı yerden yarım saatlik çalışmanın ardından çıkartırken sağlık ekiplerinin incelemeleri sonrası Adem Akdan’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza sonrası lüks otomobil kullanılamaz hale geldi. Ambulansa bindirilen talihsiz adamın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı.
Polis ekiplerinin kazaya ilişkin çalışmaları sürüyor.

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