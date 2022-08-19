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İstanbul'da bu sabah; yoğun sis etkili oldu köprüler görünmez hale geldi

İstanbul'da bu sabah; yoğun sis etkili oldu köprüler görünmez hale geldi

İSTANBUL'un bazı bölgelerinde bu sabah sis etkisini gösterdi. Köprüler görünmez hale gelirken trafik olumsuz etkilendi.

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Sabah saatlerinden itibaren Alibeyköy, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Fatih Sultan Mehmet (FSM) ile Yavuz Sultan Selim köprüleri çevresinde sis etkili oluyor.

Sis nedeniyle Haliç köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün çevresinde görüş mesafesi düştü.

İBB Trafik uygulamasına göre kent geneli trafik saat 07.35 itibarıyla yüzde 29 olarak ölçüldü.

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