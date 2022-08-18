Gaziantep'teki damat cinayetinde iğrenç iddia! Katil kayınbabanın ifadesi mide bulandırdı
GAZİANTEP'te eşi babaevine giderken otomobili durduran damadı, olay yerine gelen kayınbabası öldürdü. Cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Katil zanlısı kayınbaba ifadesinde iğrenç bir iddia ortaya attı.
Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı kırsal Sırasöğüt Mahallesi yakınlarında dün yaşandı. İddiaya göre, Halil Ağbaş, 4 çocuk annesi eşi Gönül Ağbaş’a şiddet uyguladı.
Bunun üzerine ağabeyi Beyhan Demir’i arayan Gönül Ağbaş, kendisini babasının evine götürmesini istedi. Kız kardeşinin yardım çağrısı üzerine Gaziantep’e gelen Beyhan Demir, kız kardeşini alarak Sırasöğüt Mahallesi’ndeki baba evine doğru yola çıktı.
Kafa kafaya çarpıştılar: Gönül Ağbaş ile ağabeyi Demir’in içinde bulunduğu 27 AHY 989 plakalı ticari araç ile karşı yönden gelen Halil Ağbaş’ın kullandığı 27 AHG 622 plakalı motosiklet mahalle girişinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç yol kenarına savrulurken, motosikletten düşen Halil Ağbaş hafif yaralandı.
Olay yerine gelip av tüfeğiyle öldürdü
Kazanın ardından sinir krizi geçiren 4 çocuk annesi Gönül Ağbaş olay yerinde bayılırken, kazayı duyan kayınbaba İsmail Demir aracıyla olay yerine geldi. Bu sırada damadıyla tartışan Demir, Halil Ağbaş’a yanında getirdiği av tüfeğiyle ateş etti.