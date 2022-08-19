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Dünyayı şaşkına uğratıp 8 çocuk birden doğurmuştu... Son hallerini paylaştı

Dünyayı şaşkına uğratıp 8 çocuk birden doğurmuştu... Son hallerini paylaştı

2009'da 8 bebeğe birden hamile kalarak tüm dünyayı şaşkına uğratan Nadya Suleman'ın sekizizleri sekizinci sınıfa başladı. Suleman, okulun ilk gününden fotoğraf paylaştı.

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ABD’de 2009’da tek seferde sekiz çocuk birden dünyaya getiren Nadya Suleman (47), ailesinden son görüntüleri paylaştı. Sekizizlerin sekizinci sınıfa başladığını duyurdu. Suleman, 13 yaşındaki çocuklarının her biri ile gurur duyduğunu ve hepsinin özel karakterlere sahip olduğunu söyledi. Suleman, doktoru Michael Kamrava’nın aynı anda 12 embriyo birden transfer etmesi sonucu sekizizlere hamile kalmıştı. Doktoru, bunu Suleman’ın istediğini söylese de hasta, rızası olmadığını beyan ettiği için mesleki ehliyetini kaybetmişti. 

Sekizizler Noah, Maliyah, Isaiah, Nariyah,Jonah, Makai, Josiah ve Jeremiah.

Nadya Suleman paylaşımında, '8. sınıfın ilk günü. Tüm yaşıtlarınıza, öğretmenlerinize ve personele karşı nazik, saygılı ve yardımcı olduğunuz için kendinizle gurur duyun. 6. ve 7. sınıflar için olağanüstü rol modellerisiniz. Sizi seviyorum' yazdı ve eleştirilere karşı da bir not ekledi:

"Büyük kardeşleri okulun ilk gününden fotoğraf paylaşmamı istemediler. Seçimlerine saygı duyuyorum, siz de öyle yapmalısınız."

Nadya Suleman'ın sekizizlerden büyük olan 6 çocuğu daha var.

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