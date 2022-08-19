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Erdoğan imzalı İsviçre saatleri TELE 1’de dağıtılmış

Erdoğan imzalı İsviçre saatleri TELE 1’de dağıtılmış

CHP'den sözleşme karşılığı para aldığını kabul eden Merdan Yanardağ'ın sahibi olduğu TELE 1'de yayınlanan programda Erdoğan imzalı kol saatlerinin AK Parti yöneticilerine gönderildiğine dair fotoğraf yalan çıktı. Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, skandalın detaylarını yazdı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AK Parti milletvekillerine kendi imzasıyla Cumhurbaşkanlığı logosu bulunan saat hediye ettiğine yönelik iddialar gündemdeki yerini koruyor.

Tele 1, Sözcü ve ODATV'nin "Erdoğan’dan AKP’lilere İsviçre saati" başlığıyla servis ettiği haberlere ilişkin AK Parti'den cevap gecikmedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Yalanınız batsın” diye Tweet attı. 

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Sosyal medya ve basında konuya ilişkin yer alan haberlere dair "Yalancılık, karalama ve hakaret bunların mesleği olmuş. Hazımsızlık ve yüzsüzlükleri had safhada. Yeni yasama döneminde, komisyonda kabul edilen dezenformasyonla ve yalan haberle mücadele kanun teklifi ilk işimiz olacaktır." ifadelerini kullandı.

Haberi yayınlayan Tele 1, Sözcü ve ODATV'den şu ana kadar bir düzeltme gelmemesi dikkat çekti.

Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, bugünkü yazısında CHP ve İYİ Parti tarafından fonlanmakla suçlanan Tele 1'de konuya ilişkin haberin tartışıldığı programdan ilginç ayrıntılar aktardı:

"Kaynak her zamanki gibi sosyal medya görünüyor. Ancak ana kaynak bu sefer bir televizyon kanalı. CHP’nin fonladığı ve başındaki Merdan Yanardağ’ın geçtiğimiz günlerde bu para ilişkisini itiraf ettiği TELE 1 kanalı gündeme getirmiş. Bir moderatör ve dört konuğun olduğu tartışma programında epey konuşmuşlar.

Burçin Atılgan’ın sunduğu programın o bölümünü açıp izledim. CHP Milletvekili Gökhan Zeybek, CHP’li Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, ekonomist Selçuk Geçer ve siyaset bilimci Onur Alp Yılmaz gündemi değerlendirmişler.

Burçin Atılgan bir yerde, “AKP’nin kuruluşunun 21. yılına özel Recep Tayyip Erdoğan imzalı saatler dağıtıldı. Arkadaşlardan isteyebilir miyiz o görüntüyü? Saatlerin görüntüsünü. Gördünüz, bu saatler hediye edildi. Türkiye’de sorun çok bazı şeyler…” diyor.

Konuklardan Onur Alp Yılmaz da “Arkadaşlardan isteyince ben saat gelecek sandım” esprisi yapıyor. Burçin Atılgan da kahkahasını basıyor.

"Kim verdi, kim aldı, kim fotoğrafladı? Hiçbir bilgi yok"

Ekrana gelen ise saat dağıtma görüntüsü falan değil. Sunucu maçtaki pozisyonun tekrarını verir gibi anonslayınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti’nin kuruluş yıl dönümüne katılan 3 bin kişiye tek tek saat dağıttığı anlar gelecek sanıyorsunuz. Oysa ekranda, kutusu içinde yakın plan fotoğraflanmış, Cumhurbaşkanlığı Forsu ve Recep Tayyip Erdoğan imzası olan bir saat beliriyor. Bu kadar. Kim verdi, kim aldı, kim fotoğrafladı? Hiçbir bilgi yok.

"Ortada bir saat fotoğrafı var. O da TELE 1 TV’nin ekranında dönüp durmuş"

Dahası CHP Milletvekili Gökhan Zeybek de ekrana gelen, kutudaki saat üzerinden siyasi analizler yapmış.

Peki, nereden çıktı bu saat? Görüştüğüm AK Partili yetkililer, böyle bir saatin daha önceki yıllarda da dağıtılmadığını söylediler. Birine hediye mi edilmiş, yoksa birileri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye etmek için mi hazırlatmış belli değil. Ortada bir saat fotoğrafı var. O da TELE 1 TV’nin ekranında dönüp durmuş. Yani saatleri TELE 1 dağıtmış. Hem de bol keseden.

"Elden ele dolaştırmışlar"

Sadece TELE 1 değil. Sözcü, Odatv ile birlikte bazı mavi tikli hesaplar da elden ele dolaştırmışlar. Onlara göre ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kuruluş yıl dönümü vesilesiyle AK Parti yöneticilerine ve milletvekillerine hediye göndermiş. Kaynak? Yok!"

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