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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye lideri Beşar Esad görüşmesi! Abdülkadir Selvi yazdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye lideri Beşar Esad görüşmesi! Abdülkadir Selvi yazdı

SURİYE ile ilişkilerde yeni dönem başlarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Dvlet Başkanı Beşar Esad'ın da görüşüp görüşmeyeceği merak konusu oldu. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan ile Esad görüşmesi için, " 'Şu anda siyasi düzeyde öngörülen bir temas yok' denildi, 'şu anda' denildi, 'yok' denilmedi" bilgisini paylaştı.

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme sinyalleri sonrası başlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı  Beşar Esad'la görüşüp görüşmeyeceği tartışmalarını köşesine taşıdı. İşte Abdulkadir Selvi'nin AK Parti ve Beştepe kaynaklarına dayandırdığı yazısından dikkat ayrıntılar...

- Soçi Zirvesi’nden sonra Suriye rejimi ile ilişkiler konusunda hava değişti. Daha önce Esed’le doğrudan ilişki kurulmasını istemeyen Putin, rejimle doğrudan ilişki kurulmasını önerdi. Bunda Ukrayna’da sıkışan Putin’in, Suriye’yi İran’a kaptırmama kaygısı rol oynasa da Erdoğan pası aldı.

- Ama hemen Erdoğan, Esed’le görüşecek mi yönünde bir tartışma başladı. İşi Esed-Erdoğan görüşmesine kilitlemek demek bu iş olmasın demektir. Sürecin olgunlaşması gerekiyor.

- Ama yine de en sonda yazacağımı en başta yazayım. Bu soruyu sordum. “Şu anda siyasi düzeyde öngörülen bir temas yok” yanıtını aldım. Ama dikkat edin, “şu anda” denildi. “Yok” denilmedi.

- Suudi Arabistan ve BAE ile de önce ilişkiler bir seviyeye getirildi sonra devlet başkanıyla önce telefonla görüşüp sonra karşılıklı ziyaretler oldu. 

- Erdoğan-Esed görüşmesiyle ilgili bu soruyu ise ancak süreç olgunlaştıktan sonra sormak anlamlı olur.

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