Merkez Bankası faiz indirdi! İslam Memiş 'dolar 21 lira olacak' dedi! Dolar ve altın 19 Ağustos'ta ne kadar oldu?

TCMB 100 puanlık bir indirim yaptı. Piyasalarda bu şok etkisi yarattı. Bütün öngörülerde bir değişiklik yapmak gerekiyor, yeni yol haritası belirlemek gerekiyor. Hem döviz kurlarında hem emtialarda bundan sonra nasıl bir hamle yapmalıyız. Özellikle yatırımcılar yıl sonuna kadar nasıl beklemeli gibi soruların cevabını vermeye çalışacağım. Eylül piyasalara erken geldi.