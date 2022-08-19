Merkez Bankası faiz indirdi! İslam Memiş 'dolar 21 lira olacak' dedi! Dolar ve altın 19 Ağustos'ta ne kadar oldu?
Merkez Bankası'nın sürpriz faiz indiriminin ardından dolar ve altın fiyatları fırladı. Dün 18 lira kritik seviyesini aşan dolar bugün 18.10 liranın üzerinde işlem görüyor. Gram altın 1020 liradan satılılırken, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, faiz indirimi sonrası gram altın ve dolar için 'eylül erken geldi' uyarısı. İslam Memiş, "Bundan sonra dolar kuru ataklarıyla 20-21 liraya kadar yükselişlere müsaade edecekler" deyip tavsiyelerde bulundu.
Merkez Bankası'nın dünkü 100 baz puanlık faiz indirimi piyasalarda şok etkisi yarattı. Dolar 18 lirayı aşarken, altında da yükseliş yaşandı. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın ve dolar için 'eylül erken geldi' yaptı. "Bundan sonra dolar kuru ataklarıyla 20-21 liraya kadar yükselişlere müsaade edecekler. Bunun ağır bir bedeli var" diyen İslam Memiş, 'Alım fırsatı sürüyor mu?' sorusunu yanıtladı. İşte güncel dolar ve altın fiyatları...
19 Ağustos 2022 dolar ve altın fiyatları...
Merkez'in faiz kararı sonrası dün 18 lira kritik seviyesini aşan dolar 19 Ağustos 2022 Cuma günü 18.10 lira seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Euro ise 18.26 liradan işlem görüyor. Gram altın ise 1.020 liradan satılıyor. Çeyrek altın 1.669 liradan, 6.657 liradan satılıyor.
Merkez sürpriz yaptı, Eylül erken geldi
Merkez Bankası faiz kararını değerlendiren altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Eylül erken geldi dikkat!" başlıklı videosunda çarpıcı değerlendirmeler yaptı:
TCMB, piyasaları ters köşe yaptı, faizi indirdi ve eylül erken geldi. Eylül ayı itibarıyla agresif yükselişler başlayacak diyorum. TCMB'nin faiz kararı yurt içi piyasalar için oldukça önemliydi. Beklenti değişikliğe gitmeyeceği yönündeydi.
TCMB 100 puanlık bir indirim yaptı. Piyasalarda bu şok etkisi yarattı. Bütün öngörülerde bir değişiklik yapmak gerekiyor, yeni yol haritası belirlemek gerekiyor. Hem döviz kurlarında hem emtialarda bundan sonra nasıl bir hamle yapmalıyız. Özellikle yatırımcılar yıl sonuna kadar nasıl beklemeli gibi soruların cevabını vermeye çalışacağım. Eylül piyasalara erken geldi.