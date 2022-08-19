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Nüfus azalmasına karşı kesenin ağzını açtılar: 10 çocuk yapana 16 bin 500 dolar

Nüfus azalmasına karşı kesenin ağzını açtılar: 10 çocuk yapana 16 bin 500 dolar

Vladimir Putin, nüfus azalmasına karşı kesenin ağzını açtı. 10 ve üstü çocuğu olan kadınlar “Kahraman Anne” unvanının yanı sıra 1 milyon rublelik (16 bin 500 dolar) ödülün de sahibi olacak.

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Rusya’nın nüfusunda endişe verici bir düşüşle karşı karşıya kalan Başkan Vladimir Putin, 1944’te Rusları ailelerini genişletmeye teşvik etmek için kurulan Sovyet döneminden kalma bir ödülü bu hafta yeniden hayata geçirdi.

Pazartesi günü bir kararnameyle açıklanan “Kahraman Anne” ödülü, on veya daha fazla çocuğu olan kadınlara verilecek. Tek seferlik 1 milyon ruble (300 bin TL) ödeme yapılacak olmasının en önemli sebebi, genç nüfusu artırmak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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