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Samsun'da çok acı olay! 3 kardeş girdikleri kuyuda zehirlenerek öldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samsun'da çok acı olay! 3 kardeş girdikleri kuyuda zehirlenerek öldü

SAMSUN'da drenaj kuyusuna giren 3 kardeş bir daha çıkamadı. Vana takmak için kuyuya giren küçük kardeşlerine bakmak için 2 ağabey de peş peşe kuyuya girdi. 3'ü de gazdan zehirlenerek hayatlarını kaybettiler.

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Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Adatepe Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Turan (40), Sadi Turan (39) ve Enes Turan (24) kendilerine ait şeker pancarı tarlasında çalışırken, küçük kardeşleri Enes Turan yanlarından ayrılarak gezmeye gideceğini söyledi.

Havanın kararmasına rağmen Enes Turan'dan haber alamayan kardeşleri, babası ve yakınları ile onu aramaya çıktı. Evlerine uzak bir yerde DSİ'ye ait sulama drenajının önünde Enes'in motosikletini fark eden aile fertleri etrafta arama yaptı.

Kardeşlerinin yanına girdiler

Kardeşlerden biri, Enes Turan'ın vanayı açmak için drenaj kuyusuna girmiş olabileceğini düşündü. Osman Turan ve Sadi Turan peş peşe kuyuya girdi. 3 kardeş girdikleri kuyudan çıkamadı. Kardeşler burada zehirlenerek hayatlarını kaybetti.

İtfaiye eri de hastanelik oldu

Aile fertleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerinde ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kuyudaki kardeşlerin cesetleri çıkartılırken gazdan etkilenen itfaiye eri de hastanelik oldu. Kardeşlerin cesetleri peş peşe kuyudan çıkartılarak otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"Dördüncüsü de inecekmiş, salmamışlar"

Ölen kardeşlerin akrabası Hüseyin Turan, "En küçük olan Enes girmiş. Gazdan etkilendiği için çıkamamış. Akşam kardeşleri aramaya çıkınca motosikletini buruda bulmuşlar. Kuyuya indiğini tahmin etmişler. Kardeşlerden biri kuyuya inince o da bayılmış. Öbürü derken, kardeşlerden dördüncüsü de inecekmiş onu salmamışlar. İyi ki de salmamışlar. O da ölebilirdi. Burada büyük bir gaz yoğunluğu var... O da zaten hissediliyor.

"İtfaiyeci de bayıldı"

-Şu anda benim ellerimde deterjanla yıkamama rağmen hale koku var. Cesetleri çıkarmak için aşağı ip sallandırdık. İtfaiyeci indi. Osman'ı iple bağladı, çıkardı. Bu sefer itfaiyeci de bayıldı. Onu ambulansa aldılar. Sonuncusunu çıkarmak için 'benim kardeşim ne olursa olsun ben ineceğim' dedi. Ona burada oksijen tüpü takıldı, eline ip bağlandı aşağı salındı. Üçüncüyü de kardeşim çıkardı" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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