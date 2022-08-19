Telefonunuzda varsa hemen silin fotoğraf çalıyor! Milyonlar indirdi 70 zararlı uygulama
Google Play Store'da milyonlarca kez indirilen bazı uygulamalar tehlike saçıyor. O uygulamalar, Android kullanıcılarının özel fotoğrafları dahil tüm bilgilerine kolayca erişebiliyor. İşte uzmanların 'telefonunuzda varsa hemen silin' uyarısında bulunduğu 70 zararlı uygulama...
Bir güvenlik araştırmacısı Android işletim sistemiyle çalışan telefonları hedef alan uygulamaları tespit etti.
İşte telefonlara zarar veren 70 uygulama...
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