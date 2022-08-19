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Limonu sıktıktan sonra sakın atmayın! Öyle bir işe yarıyor ki deneyen yok artık diyor

Limonu sıktıktan sonra sakın atmayın! Öyle bir işe yarıyor ki deneyen yok artık diyor

Sıcak yaz günlerini serinleten limonataların baş tacı, salataların en iyi dostu ve sıkı bir C vitamini olan limonu kim sevmez ki... Birçok hastalığın da dermanı olan limonu sadece yemeklerde ve sağlık için kullanıldığını düşünüyorsanız bir daha düşünün. Çünkü limonun sıkılmış hali bir mutfakta aslında hayat kurtarıyor nasıl mı?

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Özellikle sıcaktan bunaldığımız şu günlerde soğuk bir limonata nasıl da iyi gelir değil mi, ya da salataya sıkılan bir limon nasıl da bir anda dayanılmaz bir hale getirir sofrayı. C vitamini deposu olan limonun faydaları saymakla bitmez elbette. Peki ama limonun sıkıldıktan sonra bile bir çok işe yaradığını biliyor muydunuz? O nedenle siz siz olun sıktığınız, suyu tükenen limonlarını çöpe atmayın. Mutfakta onlara çok iyi iş düşüyor.

Limondan doğal bulaşık süngeri

Evet, sıktığımız limon kabuklarını asla çöpe atmıyoruz. Sıkılmış limon kabuğunun içine birkaç damla bulaşık deterjanı damlatarak bulaşıklarınızı ve tezgahızını tertemiz yapabilirsiniz. Böylece bardaklarınız, çatallarınız en doğal yolla temizlenmiş olacak. Ayrıca yine sıkılmış yarım bir limonu bulaşık makinenizin içine koyarak ferah bir koku yayılmasını sağlayabilirsiniz.

Dişlerinizi limonla beyazlatın, farkı görün

Dişlerimi kimyasallar olmadan nasıl beyazlatırım sorusunun cevabını arayanlar için cevap çok net; limon! Bunun için limon suyu ve maden suyunu karıştırmanız gerekiyor. Limon suyu ve maden suyunu karıştırdıktan sonra fırçalamış olduğunuz dişlerinize pamuk yardımıyla veya gargara gibi ağzınızda çalkalayarak dişlerinize uygulayın. Bu ikili ağzınızda etkili bir tat bıraktığı için aman ağzını güzelce temizleyi ihmal etmeyin

Kararmış tencerelerin çaresi bulundu; limon!

O eski parlaklığından eser kalmamış, karalar bağlamış tencere ya da çaydanlıklar sizin kaderiniz olmasın. Onları aldığınız ilk haline getirmek için yine en büyük yardımcını limon olacak. Bunun için ihtiyacınız olan tek şey limon ve tuz. Kestiğiniz limonu tuza buladıktan sonra eşyanızı bu limonla bir süre ovun. Gümüş gibi parladığına kendi gözlerinizle şahit olacaksınız!

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