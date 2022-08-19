Bu uygulamalar telefonunuzda yüklüyse hemen silin! Tüm bilgileriniz çalınabilir
Gündelik hayatımızda artık her an elimizde olan cep telefonları, hayatımızda bir yandan kolaylık katarken, bir yandan da telafisi mümkün olmayan zararlara sebep olabiliyor. İşte cep telefonlarında yüklü ise mutlaka silinmesi gereken uygulamalar.Abone ol
Teknolojinin hayatımıza kazandırdığı en büyük şeylerden biri bilgisayarlar ve cep telefonları. Özellikle cep telefonlarını neredeyse artık günün tamamında elimizde bulunuyor ve birçok işimizi onun sayesinde yapıyoruz. Ancak telefona yüklediğimiz uygulamalar bazen hayatımızı kolaylaştırırken bazen oldukça tehlikeli olabiliyor.
En işe yarayan banka işlemleri
Telefondaki birkaç tıklamayla evimizden çıkmadan neredeyse dışarıdaki tüm işleri yapabiliyoruz. Bunların başında ise banka işlemleri geliyor. Özellikle internetten yaptığımız online alışverişlerde kullandığımız kredi kartları, dolandırıcıların hedefinde bulunuyor. Bu sebeple telefonlara yüklediğimiz uygulamaların güvenilir olup olmaması bir hayli önemli bir konu. Uzmanlar Android telefonlarda yüklü olan zararlı uygulamalar listesini güncelledi.
Yüklüyse mutlaka silin
İşte herkesin telefonunda varsa mutlaka silmesi gereken bilgilerinizi çalabilecek zararlı uygulamalar…
Walls light – Wallpapers Pack
Big Emoji – Keyboard
Grad Wallpapers – 3D Backdrops
Engine Wallpapers – Live & 3D
Stock Wallpapers – 4K & HD
EffectMania – Photo Editor
Art Filter – Deep Photoeffect
Fast Emoji Keyboard
Create Sticker for Whatsapp
Math Solver – Camera Helper
Photopix Effects – Art Filter
Led Theme – Colorful Keyboard
Keyboard – Fun Emoji, Sticker
Smart Wifi
My GPS Location
Image Warp Camera
Art Girls Wallpaper HD
Cat Simulator
Smart QR Creator
Colorize Old Photo
GPS Location Finder
Girls Art Wallpaper
Smart QR Scanner
GPS Location Maps
Volume Control
Secret Horoscope
Smart GPS Location
Animated Sticker Master
Personality Charging Show
Sleep Sounds
QR Creator
Media Volume Slider
Secret Astrology
Colorize Photos
Phi 4K Wallpaper – Anime HD
Photo Editor: Beauty Filter
Photo Editor: Retouch and Cutout
Photo Editor: Art Filters
Photo Editor - Design Maker
Photo Editor & Background Eraser
Photo & Exif Editor
Photo Editor - Filters Effects
Photo Filters & Effects
Photo Editor : Blur Image
Photo Editor : Cut, Paste
Emoji Keyboard: Stickers & GIF
Neon Theme Keyboard
Neon Theme - Android Keyboard
Cashe Cleaner
Fancy Charging
FastCleaner: Cashe Cleaner
Call Skins - Caller Themes
Funny Caller
CallMe Phone Themes
InCall: Contact Background
MyCall - Call Personalization
Caller Theme (com.caller.theme.slow)
Caller Theme (com.callertheme.firstref)
Funny Wallpapers - Live Screen
4K Wallpapers Auto Changer
NewScrean: 4D Wallpapers
Stock Wallpapers & Backgrounds
Notes - reminders and lists
Poco Launcher
4K Pro Camera
YouToon - AI Cartoon Effect
Pista - Cartoon Photo Effect
Water Reminder- Tracker & Reminder
Yoga- For Beginner to Advanced
Chat Online
Fark etmeden abone olabilirsiniz
Yapılan çalışmalar sonrası Google Play Store'da en az 8 uygulamada tespit edilen Autolycos adındaki kötü yazılım ise kullanıcıları maddi zarara uğratıyor.
Yazılımın içindeki virüs uygulamayı indiren kişileri paralı hizmetlere abone etmeye başlıyor. İlk olarak 2021 yılında fark edilen Autolycos'un Google tarafından incelenip zararlı bulunması yaklaşık olarak 6 ay sürdü.
Aradan geçen sürede 8 uygulama 3 milyondan fazla kez cep telefonlarına indirildi.
Güvenlik uzmanları yaptığı açıklamada hem telefonunuzu hem paranızı korumanız için bazı uygulamaların hemen silinmesini tavsiye ediyor. İşte onlar...
Zararlı yazılım içeren kötü uygulamalar
Razer Keyboard & Theme — 10,000+ indirme
Vlog Star Video Editor — 1,000,000+ indirme
Funny Camera — 500,000+ indirme
Coco Camera — 1,000+ indirme
Creative 3D Launcher — 1,000,000+ indirme
GIF Keyboard — 100,000+ indirme
Freeglow Camera — 5,000+ indirme
Wow Camera — 100,00+ indirme