Bu uygulamalar telefonunuzda yüklüyse hemen silin! Tüm bilgileriniz çalınabilir

Gündelik hayatımızda artık her an elimizde olan cep telefonları, hayatımızda bir yandan kolaylık katarken, bir yandan da telafisi mümkün olmayan zararlara sebep olabiliyor. İşte cep telefonlarında yüklü ise mutlaka silinmesi gereken uygulamalar.

Abone ol

Teknolojinin hayatımıza kazandırdığı en büyük şeylerden biri bilgisayarlar ve cep telefonları. Özellikle cep telefonlarını neredeyse artık günün tamamında elimizde bulunuyor ve birçok işimizi onun sayesinde yapıyoruz. Ancak telefona yüklediğimiz uygulamalar bazen hayatımızı kolaylaştırırken bazen oldukça tehlikeli olabiliyor.

En işe yarayan banka işlemleri

Telefondaki birkaç tıklamayla evimizden çıkmadan neredeyse dışarıdaki tüm işleri yapabiliyoruz. Bunların başında ise banka işlemleri geliyor. Özellikle internetten yaptığımız online alışverişlerde kullandığımız kredi kartları, dolandırıcıların hedefinde bulunuyor. Bu sebeple telefonlara yüklediğimiz uygulamaların güvenilir olup olmaması bir hayli önemli bir konu. Uzmanlar Android telefonlarda yüklü olan zararlı uygulamalar listesini güncelledi.

Yüklüyse mutlaka silin

İşte herkesin telefonunda varsa mutlaka silmesi gereken bilgilerinizi çalabilecek zararlı uygulamalar…

Walls light – Wallpapers Pack

Big Emoji – Keyboard

Grad Wallpapers – 3D Backdrops

Engine Wallpapers – Live & 3D

Stock Wallpapers – 4K & HD

EffectMania – Photo Editor

Art Filter – Deep Photoeffect

Fast Emoji Keyboard

Create Sticker for Whatsapp

Math Solver – Camera Helper

Photopix Effects – Art Filter

Led Theme – Colorful Keyboard

Keyboard – Fun Emoji, Sticker

Smart Wifi

My GPS Location

Image Warp Camera

Art Girls Wallpaper HD

Cat Simulator

Smart QR Creator

Colorize Old Photo

GPS Location Finder

Girls Art Wallpaper

Smart QR Scanner

GPS Location Maps

Volume Control

Secret Horoscope

Smart GPS Location

Animated Sticker Master

Personality Charging Show

Sleep Sounds

QR Creator

Media Volume Slider

Secret Astrology

Colorize Photos

Phi 4K Wallpaper – Anime HD

Photo Editor: Beauty Filter

Photo Editor: Retouch and Cutout

Photo Editor: Art Filters

Photo Editor - Design Maker

Photo Editor & Background Eraser

Photo & Exif Editor

Photo Editor - Filters Effects

Photo Filters & Effects

Photo Editor : Blur Image

Photo Editor : Cut, Paste

Emoji Keyboard: Stickers & GIF

Neon Theme Keyboard

Neon Theme - Android Keyboard

Cashe Cleaner

Fancy Charging

FastCleaner: Cashe Cleaner

Call Skins - Caller Themes

Funny Caller

CallMe Phone Themes

InCall: Contact Background

MyCall - Call Personalization

Caller Theme (com.caller.theme.slow)

Caller Theme (com.callertheme.firstref)

Funny Wallpapers - Live Screen

4K Wallpapers Auto Changer

NewScrean: 4D Wallpapers

Stock Wallpapers & Backgrounds

Notes - reminders and lists

Poco Launcher

4K Pro Camera

YouToon - AI Cartoon Effect

Pista - Cartoon Photo Effect

Water Reminder- Tracker & Reminder

Yoga- For Beginner to Advanced

Chat Online

Fark etmeden abone olabilirsiniz

Yapılan çalışmalar sonrası Google Play Store'da en az 8 uygulamada tespit edilen Autolycos adındaki kötü yazılım ise kullanıcıları maddi zarara uğratıyor.

Yazılımın içindeki virüs uygulamayı indiren kişileri paralı hizmetlere abone etmeye başlıyor. İlk olarak 2021 yılında fark edilen Autolycos'un Google tarafından incelenip zararlı bulunması yaklaşık olarak 6 ay sürdü.

Aradan geçen sürede 8 uygulama 3 milyondan fazla kez cep telefonlarına indirildi.

Güvenlik uzmanları yaptığı açıklamada hem telefonunuzu hem paranızı korumanız için bazı uygulamaların hemen silinmesini tavsiye ediyor. İşte onlar...

Zararlı yazılım içeren kötü uygulamalar

Razer Keyboard & Theme — 10,000+ indirme

Vlog Star Video Editor — 1,000,000+ indirme

Funny Camera — 500,000+ indirme

Coco Camera — 1,000+ indirme

Creative 3D Launcher — 1,000,000+ indirme

GIF Keyboard — 100,000+ indirme

Freeglow Camera — 5,000+ indirme

Wow Camera — 100,00+ indirme