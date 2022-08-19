Yağlı cilt yapınız varsa aman dikkat! Bu ipuçları hayatınızı kurtaracak

Cildinize uygun bakım ürünlerini seçmek her zaman kolay olmayabilir. Özellikle yağlı ve hassas ciltlerin en çok yaşadığı sıkıntılardan biri doğru bakım ürünlerini ve bakım rutinlerini bulamamasıdır. Yağlı cilt tipine sahip kişiler için seçilmesi ve uygulanması gereken ipuçlarını sizler için bir araya getirdik.

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Birçok fiziksel özelliğimizde olduğu gibi cilt tipimizde genetiğimizden gelir. Bazen stres, yanlış beslenme gibi nedenlerden dolaylıda ortaya çıkan yağlı cilt ise cilt tipleri arasında hem iyi hem kötü olarak nitelendirilebilir. Yağlı cilt yapısına sahip olan bireylerin yağ bezlerinde meydana gelen ve sebum adı verilen salgının fazla olması cildi yağlandırır.

Yağlı cilt tipine sahip birçok kadın ve erkek yaz aylarında cildinin azizliğine uğruyor. Artan sıcak hava ve güneş ışınlarından dolayı cilt daha çok yağlanma gösteriyor. İşte yağlı cilt tipine sahip kişilerin yağlanmayı azaltmak için uygulayabileceği bakım önerileri...

Cilt tipi

Birbirinden farklı özellik gösteren dört farklı cilt tipi içerisinde kendi cilt tipinizi belirlemek bakım rutinizi belirlemek için en iyi adımdır. Çünkü her cilt yapısının bakım yolu ve kullanacağı bakım ürünü farklılık gösterir. Doğru bakım yapıldığı taktirde yüzünüzü muazzam gösteren fakat sorunlu cilt tiplerinen biri olan yağlı cilt tipine sahipseniz cildinizde yağ oranının fazla olmasından kaynaklı siyah nokta ve akne oluşumu fazla olur. Yüzün bazı bölgelerinde kızarıklık bulunurken burun üstündeki gözenekler diğer yerlere oranla nisbeten daha geniştir.

Yüz yıkama

Bakım rutinin bir parçası olan yüz yıkama işlemi fazla yapıldığında az yapılmış etkisi göstererek yüzünüzdeki yağlanmayı iki katına çıkartabilir. Bu yüzden cilt bakımında yüz yıkama önemli bir yere sahiptir. Diğer cilt tiplerinde her sabah yüz yıkama bazı durumlarda tavsiye edilmezken yağlı ciltlerde uyurken biriken sebum sabah yüz yıkanarak temizlenmelidir. Fakat gün içinde cilt çok fazla yıkanmamalı, yüz yıkama işlemi belirli bir düzene oturtulmalıdır.

Tonik kullanımı

Yapılan bakımların cilt tipine uygun bir şekilde yapılmaması taktirinde cilt için faydası değil zararı görülebilir. Tonikler cilt tipine uygun seçildiğinde yağ oranını aza indirmek için kullanılması gereken en önemli bakım ürünlerindendir. Tonik ciltte bulunan ölü hücreleri ve tabakaları temizleyerek yüzünüzün bir sonraki bakım aşaması için hazır hale gelmesini sağlar.

Vitamin kullanımı

Vitamin kullanımıda diğer bakım malzemeleri gibi cilt tipleri için farklılık gösterir. Daha aydınlık ve genç bir görünüm için vitamin kullanımı oldukça önemlidir. Yağlı cilt tipleri için uygun olan vitamin türü ise iyileştirici etkisi ve antioksiden içeriğiyle E vitaminidir. Gözeneklerin arınması, siyah noktaların giderilmesi, sebum seviyesinin dengelenmesi için ise A vitamini yağlı ciltler için birebirdir.

Nemlendirici

Yağlı cilt ne kadar nemli ve nemlendirilmesi gerekmiyormuş gibi görünsede aslında nemlendirilmeye ihtiyaç duyan cilt tipidir çünkü cilt nem eksiği nedeniyle yağ üretimini arttırıyor olabilir. Nemlendirme işlevi yağ seviyesini dengede tutmak için uygulanır. Yağlı cilt tipine sahip kişiler nemlendirici seçerken gözenekleri açık tutacak hafif nemlendiriciler tercih etmelidir.

Güneş kremi

Günümüzde cilt tipi fark etmeksizin her gün düzeli kullanılması gereken bakım ürünü olan güneş kremi cildi güneşin zararlı ışınlarından korur. Herkesin kullanması gereken bu ürün cilt tiplerine göre farklı özelliklere de sahip olabiliyor. Yağlı cilt tipine sahip bireylerin yağ emilimi sağlayan güneş kremlerini kullanması gerekir.