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Partneriniz tarafından aldatılıyor olabilirsiniz! İşte aldatıldığınızı anlamanın en kolay yolları

Partneriniz tarafından aldatılıyor olabilirsiniz! İşte aldatıldığınızı anlamanın en kolay yolları

Partneriniz tarafından aldatıldığınızı düşünüyor veya hissediyorsanız doğru yerdesiniz. Size vereceğimiz tüyolar sayesinde, karşınızdaki kişinin arkanızdan çevirdiği işleri ortaya çıkarabilirsiniz. Hiç beklemediğiniz kişiler bile aslında sizi büyük hayal kırıklığına uğratabilir. Bu yöntemler sayesinde, onun sizi kandırmasına izin vermeyin. İşte aldatıldığınızı anlamanın 5 altın yolu...

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Son zamanlarda aile kavranımın hızla yitirilmesiyle beraber, aldatmak ve aldatılmak kavramları da normalleştirildi. Mutlu giden bir ilişkide bile oluşan bazı davranışlar, aslında aldatıldığınızın habercisi olabilir. Karşınızdakinin sizi kandırmasına izin vermeyin. Hiç beklemediğiniz kişilerin bile bir gün partnerini aldatabilme potansiyeline sahip olduğunu unutmayın. Aldatan kişinin gösterciği bazı davranışları sizler için derledik. İşte aldatıldığınızı öğrenmenin 5 kolay yolu...

Tartışma çıkarmak

Partnerini aldatan kişi, genelde durduk yere tartışmalar çıkarır. Önemsiz konuları bile büyütebildiği kadar büyütür, sizi kendinden uzaklaştırmaya çalışır. İlişkiyi bitirmeye cesareti olmadığı ve içinde, yaptığını bastıracak yeni bir hata aradığı için sizinle tartışmaya başlar. Sizi yorar ve en sonunda aranız bozulur. Aranız bozulursa da bunu düzeltmek için hiçbir adım atmaz ve sizin böylece sizden kolaylıkla uzaklaşmış olur.

Umursamamak

Eğer partneriniz sizi aldatıyorsa, yaşadığınız sorunları veya can sıkıntınızı umursamayacaktır. Hatta mutlu haberleriniz bile onu pek etkilemeyecektir. Aranızda bir problem varsa ve siz konuşma isterseniz, bunu da umursamayacaktır. Karşınızdaki kişi bir anda aşırı umursamaz bir hale geldiyse, başka biriyle görüşüyor olma ihtimalini bir göz önünde bulundurun.

Telefon gizlemek, şifre değiştirmek

Telefon gizlemek, zaten bir şeyler saklıyor demektir. Kimse durduk yere birinden telefonunu gizlemez. Bildiğiniz şifreleri değiştiriyorsa, yan yanayken telefonu ekranı görünecek şekilde bırakmıyorsa hatta sürekli elinde tutuyorsa anlayın ki sizden sakladığı, bilmenizi istemediği bir şeyler var. Bu kişiler, onun telefonuyla fotoğraf çekilmenize, şarkı açmanıza veya herhangi bir şey yapmanıza kızarlar. Dikkatli olmakta fayda var.

Bahaneler üretmek

Ondan bir şey istediğinizde veya buluşma teklifinde bulunduğunuzda sizi reddetmesine yardımcı olacak bahaneler ararlar. Çoğunlukla işi olduğunu söylerler, mesajlarınıza geç dönerler, telefonlarınızı açmazlar, buluşmalara gelmek istemezler. Hatta ince bir tüyo daha vermek daha gerekirse; hiçbir problemi olmadığı halde canının sıkkın olduğunu söyleyip sizi ertelemeye çalışırlar.

Sohbet edememek

Partnerinizle yüz yüze veya telefonda sohbet edemiyorsanız, önceki gibi akıcı konuşamıyorsanız, eğlenceli muhabbetleriniz azaldı ve hatta bittiyse, size bir şeyler anlatmıyor, soru sormuyorsa şüphelenmeniz gereken bazı şeyler olabilir. Sizinle ilgili sorular soran insanlar sizinle ilgileniyordur. Size bir şeyler anlatmak isteyen kişiler, sizinle sohbet etmekten zevk alıyor ve sizin fikirlerinizi önemsiyordur. İlişkinin başında bunlar yoksa zaten bir şeyler eksik demektir. Ama önceden var olan bu davranışlar sonradan yok oluyorsa, aldatılıyor olabilirsiniz.

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