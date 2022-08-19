Kim Milyoner Olmak İster'de tıp öğrencisi 200 bin TL'lik soğan sorusunu görünce çekildi

Ekranların sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'e soğan sorusu damga vurdu. 19 yaşındaki tıp öğrencisi Kerem, 200 bin TL değerindeki "Hangisi doğru yazılmış ve sözlükte tanımı olan bir kelimedir?" sorusuna cevap vermeyerek yarışmadan 100 bin lirayla ayrıldı.

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Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 19 yaşındaki tıp öğrencisi Kerem, 200 bin TL değerindeki "Hangisi doğru yazılmış ve sözlükte tanımı olan bir kelimedir?" sorusuna cevap veremedi. Soğan türlerinin hangisinin doğru yazıldığını bilemeyen yarışmacı, yarışmadan çekildi.

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 19 yaşındaki tıp öğrencisi Kerem Dinçsoy, sorulara doğru cevaplar vererek 200 bin TL'lik soruya kadar yükseldi. Barajları aşan Dinçsoy, TDK'de yer alan bir kelimeyi bilemedi.

Doğru cevap yeşilsoğandı

Tıp eğitimi alan 19 yaşındaki Kerem Dinçsoy isimli yarışmacı 30 bin TL'lik soruyu geçerek barajı aştı. Milyoner'de yarışmacıya 200 bin TL'lik soru yöneltildi.

"Hangisi doğru yazılmış ve sözlükte tanımı olan bir kelimedir?" sorusu soruldu. Şıklar arasında ise; kurusoğan, tazesoğan, yaşsoğan ve yeşilsoğan yer alıyordu. Soru karşısında zorlanan yarışmacı, doğru cevabı veremeyeceğini belirterek yarışmadan çekilme kararı aldı.

Sorunun doğru cevabı ise "Yeşilsoğan"dı. Şıklar arasında uzun süre düşünen yarışmacı, 100 bin TL kazanarak yarışmadan ayrıldı.