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Dünyaca ünlü model Bella Hadid: Müslüman kültüründen uzak büyümek beni çok üzdü

Dünyaca ünlü model Bella Hadid: Müslüman kültüründen uzak büyümek beni çok üzdü

Filistin asıllı ABD'li ünlü model Bella Hadid, "Müslüman kültüründe büyüyebilmeyi çok isterdim. Uzun süre içimdeki Filistinliyi çok özledim ve bu beni yalnızlığa itti" dedi.

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İlk oyunculuk deneyimine hazırlanan ünlü ABD'li model Bella Hadid, Müslüman ve Filistin kültüründen uzak büyümenin kendisini üzdüğünü söyledi.

Babası Filistinli emlak patronu Mohamed Hadid olan ünlü model, GQ dergisine verdiği röportajda, annesiyle babasının kendisi 4 yaşındayken boşanması nedeniyle babasından ayrıldığını, böylece Filistin kökeninden uzaklaştığını belirtti.

"İçimdeki Filistinliyi çok özledim"

"Ramy" isimli dizide Müslüman bir genç kızı canlandırmaya hazırlanan 25 yaşındaki model, "Müslüman kültüründe büyüyebilmeyi çok isterdim. Uzun süre içimdeki Filistinliyi çok özledim ve bu beni yalnızlığa itti" dedi.

"Özgür Filistin" tişörtleri

Filistin'e desteğini sık sık ifade eden Hadid, Ramy dizisinin setinde kendisine "Özgür Filistin" yazılı bir tişört hediye edilince çok duygulandığını da sözlerine ekledi.

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