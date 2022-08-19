12 yıl sonra bir araya geldiler sosyal medya çoştu! Cevriye Hanım insafa gelmiş dedirten detay

Tekrarlarının bile reyting listelerine girdiği dizi Yaprak Dökümü şu sıralar Kanal D ekranlarında hala ilgiyle izleniyor. Aradan 10 yılı aşkın bir zaman geçmesine rağmen sosyal medyanın da dilinden düşmeyen Yaprak Dökümü'nün iki renkli ismi yıllar sonra bir araya geldi. Dizide Fikret'e hayat veren Bennu Yıldırımlar ve kaynanası Cevriye'yi oynayan usta oyuncu Güler Ökten bir araya geldi. O detay gözlerden kaçmadı.

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2006 yılında tutmaz bu dizi denilerek yayın hayatına başlayan ve daha ilk bölümden büyük ses getiren uyarlama dizi Yaprak Dökümü hafta içi her gün Kanal D ekranlarında tekrarıyla yayınlanıyor. Tekrarlarıyla bile reyting listesine girmeyi başaran dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu daha ilgiyle takip ediliyor.

Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı kitabından uyarlanan drama türündeki dizinin başrollerinde Halit Ergün, Güven Hokna, Bedia Ener gibi usta isimlerin yanı sıra o dönem henüz yıldızı parlamamış genç oyuncular Gökçe Bahadır, Fahrice Evcen ve Tolga Karel gibi isimlerin de olduğu dizi ilk olarak 2006 yılında ekrana geldi ve tam 5 sezon sürdü.

174 bölüm yayınlanan ve unutulmaz bir bölümle final yapan dizideki oyunculardan Fikret karakterine hayat veren Bennu Yıldırımlar 5 sezon boyunca bir türlü kaynaşamadığı kaynanası Cevriye Hanım, yani Güler Ökten ile 12 yıl aradan sonra bir araya geldi. Yıllar sonra aynı kareye giren sevilen iki oyuncunun bu paylaşımına yorum yağdı. Birçok takipçisi dizinin Cevriye Hanım'ın gülerken görünce insafa gelmiş yorumunu yaptı. Fotoğrafa dikkatli bakan takipçiler aradan o kadar yıl geçmesine rağmen Cevriye Hanım'ın yani Güler Ökten'in hala aynı kaldığını, değişmediğini belirtti.

Dizinin Bahar'ı da yıllar içindeki değişimi ile mest etti

Unutulmaz bir bölümle final yapan dizideki oyunculardan en dikkat çeken isimlerden birisi de pavyonda Gönül ismiyle çalışan, dizideki gerçek adı Sacide olan karaktere hayat veren oyuncu Özlem Hasgül oldu. 5. sezonda dizinin kadrosuna dahil olan ve hikayeyi baştan sona değiştiren Sacide duru güzelliği kadar oyunculuğu ile de o dönem seyircinin beğenisini kazanmıştı.

Fikret ve Tahsin'in mutlu giden evliliğinin arasına kara çalı giren Sacide seyirci tarafından yuhalansa da acıklı hikayesi gönüllere dokunmuştu. Yaprak Dökümü ile ilk ekran tecrübesini yaşayan Özlem Hasgül şimdi nerelerde ne yapıyor dersiniz?

Mayolu halleri yürek hoplattı

40 yaşında olan güzel oyuncu son olarak 2017 yılında Gen 2: Kurban filmi ile seyirci önüne çıktı. Aşk Kırmızı dizisindeki performansı ile de bir dönem konuşulan güzel oyuncu şimdilerde tatilde. Hala güzelliği ve zerafeti ile büyük beğeni toplayan Yaprak Dökümü'ndeki Sacide'nin şimdiki haline bakın...