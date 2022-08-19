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Marmaris'i ayağa kaldırılar! Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya 'nın yeni dizisine şikayet yağdı

Marmaris'i ayağa kaldırılar! Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya 'nın yeni dizisine şikayet yağdı

Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya'nın fantastik dram konulu yeni dizisinin ikinci sezon çekimleri büyük tepki topladı! Çekimleri Marmaris'te yapılan dizi bölge haklı tarafından kaymakamlığa şikayet edildi.

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2018 yılından beri herhangi bir dizide rol almayan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın Netflix yapımı olan, geçtiğimiz yıl ilk sezonunun çekimlerinin tamamlandığı, ünlü oyuncu Burak Deniz'le başrol paylaştığı Şahmaran dizisinin ilk sezonu henüz yayınlanmamıştı. 

Henüz ilk sezonu yayınlanmayan dizinin ikinci sezonunun Muğla'nın Marmaris ilçesinde çekimlerinin başlaması başarılı oyuncuların sevenlerini daha da heyecanlandırdı. Dizinin setinden hiçbir fotoğrafın sızmaması ise diziyle ilgili heyecanları katlıyor.

İl sezonu Adana'da çekilen dizinin ikinci sezonunun çekimleri Marmariste başlamıştı. Dizinin geçtiğimiz gün ki çekimlerinin Muğla Sığla Ormanları'nda yapılması bölge halkı tarafından büyük tepki topladı. 

Ayağa kaldırdılar

Çekimleri ekim ayına kadar devam edecek olan dizinin bölge halkı, ekibin özel statülü alan ilan edilen ve özel bitki örtüsüne sahip olan ormanda ateş yakması nedeniyle Marmaris'i ayağa kaldırdı. Marmarisliler jandarma ve kaymakamlığa şikayette bulundu.

Marmaris Kent Konsey üyesi Müjde Coşkun, Şahmaran dizisi ekibinin  Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Tanıtma Şube Müdürlüğü’nden alınan ve 20 Haziran 2022 – 20 Haziran 2023 tarihlerini kapsayan izin kağıtlarının olduğunu belirtti.

Coşkun “Tims firması Şahmaran çekimlerini Karacasöğüt’te Sığla Ormanı’nın ortasında yapıyor. Ormanlık alan Cumhurbaşlanlığı tarafından alınan kararla el bile değmeyecek bölge ilan edildi." dedi.

Ardından  "Utanmadan yangın çıkarsa arazöz getirdiklerini ifade ediyorlar. Orman müdürü ve valilikten aldıkları izinler Sığla Ormanları gibi özel statülü alanları kapsamıyor.  Kablolar, insanlar sigaralarını ortalığa atıyor, kablolar kamyonlar, jeneratörler, sis bombaları, verilen tahribat korkunç…" dedi.

Arabalar otopark olmuş… Ağaç filizlerin üzerinde… Ormanımız ve içinde yaşayan canlılara acil koruma altına alınmalı…” ifadelerini kullanarak ormanın durumunun tahrip edildiğini açıkladı.

Dizinin konusu nedir?

Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in paylaştığı dizide yılan olan 400 yıllık bir grubun üniversitedeki yaşantısı anlatılacak. Yılan olduklarını gizleyen grup göz renklerini saklamak için lens kullanacak. Dizinin sahneleri Mersin'in Tarsus ilçesi, Adana ve Muğla'da çekilecek.

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