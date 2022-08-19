'Helva' paylaşımıyla Erdoğan'ı hedef aldı! Derya Büyükuncu için istenen ceza belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs hastalığına yakalandığı tarihte sosyal medyadan 'helva' paylaşımı yapan Derya Büyükuncu hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Savcılık, Büyükuncu hakkında 8 yıl 2 aya kadar hapis cezası talep etti.

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Derya Büyükuncu, koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden 'helva' paylaşımı yapmıştı. "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik zincirleme biçiminde alenen hakaret" suçundan dava açılan Büyükuncu hakkında yakalama kararı da çıkarılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca Derya Büyükuncu hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "mağdur" sıfatıyla yer aldı.

Eleştiri ve ifade özgürlüğünü aşan paylaşımlar: İstenen ceza...

İddianamede, şüpheli Büyükuncu'nun kullanmış olduğu sosyal medya hesabından farklı tarihlerde yapmış olduğu paylaşımların eleştiri hakkı ve ifade özgürlüğü kapsamını aşan, Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını zedeleyen nitelikte olduğu, ayrıca paylaşımların sosyal medya hesabından yapılması nedeniyle somut olayda aleniyet unsurunun gerçekleştiği belirtildi. Şüpheli hakkında "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik zincirleme biçiminde alenen hakaret" suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ne olmuştu?

Derya Büyükuncu, koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “Dua bekliyoruz” sözlerine atıfta bulunarak “Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtacağım.” ifadelerini kullanmıştı.

Büyükuncu'nun paylaşımı şöyleydi: