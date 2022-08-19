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Fatih Tezcan cezaevine giriyor! IBAN verip kira ve faturalar için para istedi

Fatih Tezcan cezaevine giriyor! IBAN verip kira ve faturalar için para istedi

Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret nedeniyle ceza alan Fatih Tezcan, sosyal medya hesabından cezaevine girdiğini duyurdu ve IBAN numarası paylaşarak kira ve faturaları için destek istedi. 

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Atatürk’e hakaretten 2 yıl 2 ay hapis cezası alan Tezcan, “sabıkalı geçmişi, tekrar suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşmaması, suça yatkın kişiliği” gibi nedenlerle cezası ertelememişti.

Cezaevine gireceğini duyuran Tezcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerinden yardım için para isterken, IBAN numarasının yer aldığı internet sitesini de paylaştı. Tezcan, şu ifadeleri kullandı:

"Ben cezaevine giriyorum ama Fatihler milli gençlik akademisinin sabit giderleri gerek personel gerek kiralar gerek faturalar olarak çok yüksek lütfen ben içerdeyken desteklerinizi eksik etmeyin. Allaha emanet olun ve dua edin. Gerekli bilgiler burada var."

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