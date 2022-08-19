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Fenerbahçe-Austria Wien maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Austria Wien maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Avusturya ekibi Austria Wien'i 25 Ağustos Perşembe günü ağırlayacağı play-off turu rövanş maçında İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.

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UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Manzano yönetecek. Mücadelede Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Nevado üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra Fernandez olacak.

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