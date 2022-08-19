7 malzeme ile harikalar yaratın! Parmak yalatan Tava Böreği tarifi

Sabah kahvaltısında veya 5 çayında ne yapsam diye düşünler buraya. 7 malzeme ile harikalar yaratmanızı sağlayacak, menünüzün vazgeçilmezi haline gelecek Tava Böreği tarifi tam size göre. İşte kalori oranı sadece 290 olan ve tadına kesinlikle doyamayacağınız kolay, pratik parmak yalatan Tava Böreği tarifi...

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Sabah kahvaltısında her gün aynı şeyleri yemekten sıkıldınız mı, değişik bir tat mı arıyorsunuz? Akşam üstü 5 çayına misafiriniz mi var? Kolay, pratik ve bir o kadar lezzetli bir tarif mi arıyorsunuz? Yapımı oldukça basit, tam tamına 7 malzemeden oluşan Tava Böreği tarifi aradığınız tarif olabilir. Sofralarınıza renk katacak, yiyenlerin ise parmaklarını yalayacağı o çıtır çıtır hamuruyla parmak yalatan Tava Böreği tarifi sizlerle...

Parmak yalatan Tava Böreği tarifi için gerekli olan malzemeler

*3 adet yufka

*1/2 (yarım) su bardağı süt veya 5-6 yemek kaşığı yoğurt

*1 adet yumurta

*1/2 (yarım) çay bardağı sıvı yağ

İçi İçin:

Beyaz peynir

Kaşar peyniri

İsteğe bağlı maydanoz

Parmak yalatan Tava Böreği tarifi nasıl yapılır

İlk olarak teflon tavayı 2 yemek kaşığı yağ ile güzelce yağlayın. Bir kasaye yumurtanızı kırın ve içerisine sütü ve yağı ekleyip çatal yardımı ile çırpın. Yağladığınız tavanın üzerine yufkayı kenarları dışta kalacak şekilde serin. Bir yufkayı yarıya bölün, elinizle iri parçalar kopararak tavaya gelişi güzel koyun. Daha sonra üzerine yoğurtlu sosun yarısını gezdirin. Peynirleri ve maydanozu iyi bir şekilde harmanlayın ve bu harcı tavanın her bir yerine eşit gelecek bir şekilde serpiştirin. Yarım yufkayı iri parçalara bölün ve son olarak kalan sosun tamamını yufkanın üzerine sürün. Kenarlardan sarkan yufkayı da içe doğru büzerek böreğin üzerine kapatın. Ve artık böğreğiniz pişmeye hazır.

Parmak yalatan Tava Böreği pişirme aşaması

Ocakta en büyük gözü açın ve iyice kısın. Tavayı ocağa koyup pişirmeye başlayın. Koyduktan 5-6 dakika sonra kenarından hafif kaldırarak kızarıp kızarmadığını kontrol edin. Böreğin alt kısmı tamamen kızardıktan sonra servis tabağı yardımı ile ters yüzünü çevirerek iyice kızaracak şekilde arka yüzünü de pişirmeye devam edin. Alt kısımda kızarıp çıtır çıtır olduğunda böreğinizi servis tabağına alabilirsiniz.

Tava böreği kalori oranı

Bir dilim tava böreği yaklaşık olarak 290 kaloridir.

Parmak yalatan tava böreğinin püf noktaları

Öncelikle muhakak yapışmaz teflon tava kullanmalısınız. Aksi taktirde böreği çevirmek çok zor olacaktır. Ayrıca hazırladığınız sütlü karşıma az bir miktar elma sirkesi ekleyerek böreğinizin daha çıtır çıtır olmasını sağlayabilirsiniz. İyi pişmesi için ocağınızın kısık ateşte olmasına dikkat edin. Zira altı çok açık olur ise böreğin dışını yakar ve içinin çiğ kalmasına neden olabilirsiniz. Ve son olarak böreğinizin bir yüzünü pişirdikten sonra arka yüzünü çevirirken tavanızı muhakkak yağlamayı unutmayın. Afiyet olsun...