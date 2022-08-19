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Kuzey Kore'den Güney Kore'nin para yardımı teklifine ret: Saçmalığın zirvesi

Kuzey Kore'den Güney Kore'nin para yardımı teklifine ret: Saçmalığın zirvesi

KUZEY KORE, Güney'in nükleer silahlardan arındırma adımları karşılığında Pyongyang'ın ekonomisini iyileştirmesine yardımcı olma yönündeki girişimi reddetti.

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Yonhap'ın Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı habere göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, Güney'in nükleerden arındırılması halinde Kuzey'e ekonomik açıdan yardım etme önerisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Koreler arası ilişkilerden sorumlu olduğu bilinen Kim Yo Jong, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol yönetiminin söz konusu planını, "saçmalığın zirvesi" olarak tanımladı.

Geçmişte de benzer planların olduğunu hatırlatan Kim Yo Jong, Güney'in "cüretkar girişimini" asla kabul etmeyeceklerini söyledi.

Açıklama, Yoon'un nükleer silahlardan arınma adımları atması durumunda Kuzey'in ekonomisini geliştirmesine yardımcı olmayı amaçlayan planın bazı ayrıntılarını açıkladığı konuşmasından dört gün sonra geldi.

Yoon'un açıklamaları

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arınmaya yönelik adımlar atması karşılığında ekonomik yardım teklifinde bulunmuştu.

Yoon'un diplomasi çağrısı ve açıklamaları, Kuzey Kore'nin batıdaki sahil kasabasından denize doğru füze atışlarının ardından gelmişti.

Ancak Yoon, 17 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin müttefikleri için caydırıcılık stratejisinin Kuzey tarafının tehditlerine karşı gelişebileceğine dair umudunu ifade ederek, Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arındırmaya yönelik kendi planları olmadığını kaydetti.

Kuzey tarafına ekonomik yardım teklifine açıklık getiren Yoon, "Onlara 'Başlangıçta tamamen nükleer çalışmalara son verin.' demiyoruz. Bizim söylediğimiz, nükleer silahlardan tamamen arınmaya yönelik ilk adımın atılması karşılığında bazı yardımlarda bulunacağımızdır." ifadesini kullandı.

Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması müzakereleri

Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik diyalog, 2019'da Hanoi'de gerçekleştirilen son görüşmenin ardından durmuştu.

Kuzey Kore, bu yıl yeni füze denemeleri yapmaya başlamıştı.

Pyongyang'ın bilinen 7'nci nükleer denemesinin hazırlıklarını tamamladığına dair bilgiler de gelen haberler arasında.

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