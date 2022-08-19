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Adana'da hırdavatçıya silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da hırdavatçıya silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

ADANA’da husumetli oldukları kişinin çalıştığı hırdavatçıya silahlı baskın düzenleyen 2 kişi, Bilal Özmen'i öldürüp bir kişiyi de yaraladı.

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Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesi, Kocavezir Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Kocavezir İş Merkezi'nde Nurullah Bilben’e ait hırdavatçı dükkanında çalışan Bilal Özmen'in (22) husumetlisi olduğu iki kişi motosiklet ile iş merkezinin önüne geldi.

Şahıslardan biri iş merkezine girip hırdavatçı dükkanında Bilal Özmen'e tabancayla ateş etti. Bu sırada iş yeri sahibi Nurullah Bilben de yaralandı. Saldırgan daha sonra motosiklete binerek olay yerinen uzaklaştı.

Yaralılar ise hastaneye kaldırıldı. Bilal Özmen yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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