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Premier Lig'in yıldız ismi için Galatasaray ve Başakşehir karşı karşıya geldi

Premier Lig'in yıldız ismi için Galatasaray ve Başakşehir karşı karşıya geldi

Galatasaray ve Başakşehir'in, İngiltere Premier Lig'de Aston Villa forması giyen hücum oyuncusu Bertrand Traore transferi için karşı karşıya geldiği belirtildi.

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Hücum hattına takviye için çalışmalarını sürdüren Galatasaray Aston Villa'da forma giyen Bertrand Traore'ye talip oldu. Ancak sarı-kırmızılı yönetim, 26 yaşındaki kanat forvetle pazarlıklarını sürdürürken, Traore için Başakşehir'in de devreye girdiği öğrenildi.

Galatasaray'ın, İngiliz ekibinin gözden çıkardığı Traore'ye yıllık 2.5 milyon Euro teklif ettiği, turuncu-lacivertli kulübün de aynı rakamı ödemeye hazır olduğu bildirildi.

Başakşehir ise bu transfer için Traore'ye Aston Villa'da aldığı rakamı teklif etti. Premier Lig ekibinde 4,5 milyon Euro alan yıldız oyuncu için yapılan bu teklifin arkasında ise gizemli bir yatırımcının olduğu belirtildi.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle geçen sezon Premier Lig'de sadece 9 maça çıkan Burkina Fasolu yıldız futbolcunun rotasını nereye çevireceği merak ediliyor.

Traore, forvet-sağ kanat bölgelerinde görev yapabiliyor. 26 yaşındaki sol ayaklı oyuncunu piyasa değeri ise 16 milyon Euro olarak görülüyor

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