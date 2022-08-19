BIST 3.018
DOLAR 18,10
EURO 18,26
ALTIN 1.020,30
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine füzeli saldırı! 9 ölü 15 yaralı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine füzeli saldırı! 9 ölü 15 yaralı

SURİYE'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçe merkezine yapılan füzeli saldırıda ilk belirlemelere göre 9 sivil öldü, 15 sivil yaralandı.

Abone ol

Askeri muhaliflerin kontrolündeki Bab'da, ilçe merkezi füzelerle hedef alındı.

Sivillerin yoğun olarak yaşadığı ilçe merkezine gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında çocukların bulunduğu 9 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.

Saldırının kaynağı konusunda incelemeler sürüyor.

Bab ilçe merkezi Şubat 2017'de Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Rizeliler 'zehir' içiyor! Şifalı denen ancak arsenikli çıkan suyu içmek için kuyrağa girdiler: 'rapora inanmıyoruz'
Foto Galeri Rizeliler 'zehir' içiyor! Şifalı denen ancak arsenikli çıkan suyu içmek için kuyrağa girdiler: 'rapora inanmıyoruz' Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık konuştu! Suriye ile daha ileri seviyede adımlar atmalıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık konuştu! Suriye ile daha ileri seviyede adımlar atmalıyız
Dünyadaki oksijen 10 saniyeliğine kaybolsa neler olur? Tam bir felaket
Dünyadaki oksijen 10 saniyeliğine kaybolsa neler olur? Tam bir felaket
Kardeşlerim'in sinsi Harikası meğer taze gelinmiş! Gözde Türker'in kocası kim çıktı gören şok oluyor
Kardeşlerim'in sinsi Harikası meğer taze gelinmiş! Gözde Türker'in kocası kim çıktı gören şok oluyor
e-Devlet kullanıcılarına müjde! En yetkili isim güzel haberi duyurdu
e-Devlet kullanıcılarına müjde! En yetkili isim güzel haberi duyurdu
Adana'da hırdavatçıya silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Adana'da hırdavatçıya silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Kuzey Kore'den Güney Kore'nin para yardımı teklifine ret: Saçmalığın zirvesi
Kuzey Kore'den Güney Kore'nin para yardımı teklifine ret: Saçmalığın zirvesi
'Helva' paylaşımıyla Erdoğan'ı hedef aldı! Derya Büyükuncu için istenen ceza belli oldu
'Helva' paylaşımıyla Erdoğan'ı hedef aldı! Derya Büyükuncu için istenen ceza belli oldu
Fatih Tezcan cezaevine giriyor! IBAN verip kira ve faturalar için para istedi
Fatih Tezcan cezaevine giriyor! IBAN verip kira ve faturalar için para istedi
Fenerbahçe-Austria Wien maçının hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Austria Wien maçının hakemi belli oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi