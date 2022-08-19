Kardeşlerim'in sinsi Harikası meğer taze gelinmiş! Gözde Türker'in kocası kim çıktı gören şok oluyor

ATV ekranlarının en çok izlenen gençlik dizisi Kardeşlerim 3. sezonu ile ekrana macerasına devam etmeye hazırlanırken dizinin oyuncuları da yakın takipte. Özellikle 2. sezonda yıldızı parlayan öyle bir isim var ki yeni evli olduğunu duyanlar şaşıp kalıyor...

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Şu sıralar ekranlarda mantar gibi biten lise ve gençlik dizilerinin fitilini ateşleyen ATV dizisi Kardeşlerim, 3ç sezon çekimleri için kolları sıvadı. Diziden gelen son haberlere göre yeni bölümler için sete çıktı. Konusu kadar oyuncu kadrosu da ile de dikkat çeken dizide genellikle ekranda yeni yeni görmeye başladığımız genç yetenekler var. Son bölümlerde performansı ile dikkat çeken ve Kardeşlerim'de sinsi Harika'ya hayat veren güzel oyuncu Gözde Türker hakkında duyacağınız bir haber sizi çok şaşırtacak!

Meğer dizisinin sinsi Harika'sı Gözde Türker çiçeği burnunda gelinmiş

Reyting rekorları kıran ve yayınlandığı gün rakiplerini ezip geçen Kardeşlerim dizisinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu gibi isimlerin yanı sıra Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak gibi genç yetenekler de yer alıyor. Kardeşlerim dizisinin oyuncuları, özel hayatlarıyla merak konusu oluyor. Özel hayatları ile de merak edilen oyunculardan biri Gözde Türker oldu.

Eşi Anıl Güler'i daha hiç gördünüz mü?

Oyunculuk performansıyla izleyenleri kendine hayran bırakan ve kariyerinde hızla yükselişe geçen güzel oyuncu, özel hayatıyla da hayranlarının mercek altında.

Geçtiğimiz günlerde aşka gelen 26 yaşındaki Türker, evliliklerinin dördüncü ayını eşiyle birlikte çekildikleri fotoğraflarla kutlamış gören şok olmuştu. Evli olduğunu bilinmeyen Gözde Türker ilk kez bu paylaşımları ile evli olduğunu ilan etmişti.

2021 yılında nikah masasına oturan güzel oyuncunun eşi, Anıl Güler'i görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Gözde Türker'in eşi...

Peki Kardeşlerim dizisi ile ünlenen genç oyuncu Gözde Türker kimdir?

Şu sıralar hayli popüler olan genç oyuncu 1995 yılında Bursa’da doğdu, şu anda 26 yaşında. Selanik göçmeni bir ailenin kızı olan Türker, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu. Aynı zamanda da İstanbul Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Müzikal Bölümü mezunu