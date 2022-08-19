Cebinizdeki doktor! Kemik erimesini önlemek için günde 5 6 adet tüketin

Osteoporoz hastalığı halk arasında kemik erimesi olarak bilinmektedir. Kemik erimesi, kemik kütlesindeki azalma ve kemik mikro mimarisindeki bozulma sonucu ortaya çıkmaktadır ve kemik kırılganlığında artma ile kendini gösteren bir hastalıktır. Peki kemik erimesine hangi besinleri iyi gelir? Kemik erimesini önlemek için cebinizde kolayca taşıyarak gün içerisinde tüketebileceğiniz besinler hangileri? İşte kemik erimesini önleyecek cebinizdeki doktor olan yiyecekler...

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Osteoporoz (Kemik erimesi) en sık görülen kemik hastalığıdır. Erken tanı, hastalığın önlenmesi ve uygun tedavisine imkan sağlarken kemik erimesinde kemikler daha gözenekli ve kırılgan hale geldikçe, kırık riski büyük ölçüde artar. Kadın cinsiyet, İleri yaş, Erken yaşlarda yumurtalıkların alınması, Erken menopoz, Hareketsiz kalmak, Yetersiz kalsiyum ve D vitamini alınması, Sigara, alkol kullanımı, Sık düşme hikayesi, Kortizon, heparin gibi ilaçların kullanılması ise kemik erimesi riskini arttıran faktörler olarak bilinmektedir. Peki kemik erimesine hangi besinleri iyi gelir? Kemik erimesini önlemek için cebinizde kolayca taşıyarak gün içerisinde tüketebileceğiniz besinler hangileri? İşte kemik erimesini önleyecek cebinizdeki doktor olan yiyecekler...

Kemik Erimesi nedir?

Osteoporoz bilinen adıyla kemik erimesi, kemiğin içeriğindeki mineral yoğunluğunun azalması sonucunda kemiklerin zayıflaması ve kırılgan hale gelmesidir. Kemik erimesinin ilk belirtisi ise genellikle sırt ağrısıdır. Daha çok 45 yaşından sonra başlayan kemik erimesi, kadınlarda daha sık olmak üzere hem kadınlarda hem erkeklerde görülmektedir.

Kemik erimesi (Osteoporoz) belirtileri nelerdir?

Sinsi bir hastalık olan kemik erimesi, erken dönemde hiçbir bulgu vermeyebilir. Ancak ilerlediğinde ve kırıklar oluşmaya başladığında ağrılara sebep olur. Bu hastalığın en büyük belirtileri ise Sırt ağrısı, kamburluk oluşması, boy kısalması, ağırlık kaybı ve sıklıkla omurga, el bileği ve kalçada oluşan kırıklardır.

Kemik erimesinin (Osteoporoz) nedenleri nelerdir? İşte uzak durulması gerekenler

Kemik erimesine neden olan faktörler ise şunlardır; İlerleyen yaş, Menopoz, Kalıtım, Kronik hastalıklar, Kalsiyum açısından fakir beslenme,D vitamini eksikliği, Yeterli fiziksel aktivite yapılmaması, Aşırı protein (et) alımı, Fazla sodyum (tuz) içeren besinler, fazla yağlı beslenmek,

Sigara kullanılması, Kafeinli içeceklerin fazla tüketilmesi, Bazı ilaçların uzun süreli kullanılması kemik erimesine neden olabilir.

Doğru beslenme çok önemli

Doğru beslenerek kemik erimesinin önüne geçmek mümkündür. Kemik erimesi gelişmeden önce uygulanan dengeli ve düzenli beslenme kemik erimesini önler. Kalsiyum, magnezyum ve mineral açısından zengin olan besinlerin kemik yapısını güçlendirmeye fayda sağladığı bilinmektedir. Kemik sağlığı için en önemli mineral kalsiyumdur. Bu nedenle kemik erimesinden koruyan en önemli besinler de süt ve süt ürünleridir.

Ve cebinizeki doktor!

Gündelik hayatta cebinizde kolayca taşıyarak tüketebileceğiniz kemik erimesine adeta savaş açan besinler ise şunlardır;

Kuru Erik, Badem, hurma, incir, fındık, yerfıstığı, ceviz gibi besinleri cebinizde taşırayak kolayca tüketebilirsiniz.

Kemik erimesine savaş açan besinler

Güneş ışığı, yumurta sarısı, yağlı balıklar, zenginleştirilmiş tahıllar, meyve suları, margarinler ve sütler.

Yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller ve balık.

Badem, fındık, fıstık gibi sert kabuklu meyveler, kuru baklagiller yeşil yapraklı sebzeler ve tahıllar.

Muz, kavun, kivi, portakal, greyfurt, kayısı, bulgur, pekmez, kurutulmuş meyveler, sebzeler, hurma, pancar, bakla, ıspanak, pazı, tatlı kabağı, mantar, kereviz, enginar, asma yaprağı, patates, brokoli.

Su, çay, balıklar (somon)

Etler, peynir, deniz ürünleri, süt, yumurta, yağlı tohumlar (fındık, fıstık, ceviz vb), bulgur, kuru baklagiller, mantar.

Kuru baklagiller, yağlı tohumlar, yeşil yapraklı sebzeler.

Badem, fındık, fıstık gibi sert kabuklu meyveler, kuru baklagiller yeşil yapraklı sebzeler ve tahıllar.