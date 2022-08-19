Herkesin bilmesi gereken sanat tarihine hikayesiyle damga vurmuş 5 önemli tablo

Sanat tarihi boyunca yapıldıkları döneme damga vuran ve herkes tarafından bilmesi gereken, Batı kültüründe izler bırakan tablolar sizler için derledik. İşte çoğu sanatseverlerin bile hikayelerini bilmediği 5 önemli tablo...

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İlk çağlardan günümüze kadar resimler ve çizimler insanlar için büyük önem oluşturmuştu. İletişimin temeli olarak görülen çizimler yüzyıllar içerisinde insanların duygu ve iletişim değişimiyle birçok farklı şekilde ifade edilmiştir.

Kesin bir bilgi içermemekle birlikte 30 bin yıllık bir geçmişi olduğu öne sürülen resim ilk olarak Chauvet Mağarası'nda keşfedilerek Da Vinci gibi birçok ünlü ressamın tablolarında hayat bulmuştur. İşte sanat tarihini oluşturan ve birçok kişinin bilmediği 5 önemli tablo ve hikayesi...

Mona Lisa - Leonardo da Vinci

Birçok insanın gördüğü fakat kime ait olduğunu ve hikayesini bilmediği dünyaca ünlü tablo Mona Lisa Leonardo Da Vinci'nin en çok bilinen tablosudur. 1519 yılında tamamlanan tablonun hakkında ortaya birçok teori atılsada elde tutulur olarak bilinen bilgiye göre tabloda Lisa del Giocondo resmedilmiştir. Gherardini ailesinin mensupu ve tüccar Francesco del Giocondo'nun karısı olan Lisa del Giocondo'nun tablosunun ikinci oğlunun doğumu anısına çizildiği bilinmektedir.

Ademin Yaratılışı - Michelangelo

Tüm zamanların en çok kopyası çıkartılan dini resimlerden biri olan Ademin Yaratılışı adlı tablo İtalyan ressam Michelangelo tarafından 1511 tarihinde yapılmıştır. Tabloda Adem ve Havva'nın yaratılışı tasvir edilirken Tanrı ve Adem'in birbirine değmek üzere olan parmakları Adem'e ruh üfleme anını ve Tanrının suretinden yaratıldığını anlatır.

Arnolfini’nin Evlenmesi - Jan van Eyck

Hollandalı ünlü ressam Jan van Eyck tarafından yapılan ve ayrıntıları ile hayranlık oluşturan Arnolfini'nin Evlenmesi adlı tablo birçok kişinin bilmediği fakat sanat tarihi açısından oldukça önemli bir tablodur. Pano üzerine yağlı boya ile yapılan bu tablo 1434 tarihinde tamamlanmıştır. Tablo kimi sanat tarihçileri tarafından evlilik ve yemin anını ifade ederken bazıları tarafından daha önce yapılmış bir evlilik sonrası kadının ölümü üzerine yapılmıştır. Resmin en önemli detayı ise aynadır. Ressam o aynada kendini de resmetmiştir.

Çığlık - Edvard Munch

Norveçli ressam Edvard Munch tarafından yapılan Çığlık tablosu 1893 yılında yapılmıştır. Dışavurumcu bir akımla çizilen resim ressamın kendini yorgun hissettiği bir anda doğanın çığlığını hissetmesi üzerine yapılmıştır. Birçok kişi tarafından ürkütücü bulunan tabloda ressamın hastayken yaptığı bir resim olduğu için yorgunluk tasvir edilmiştir.

Atina Okulu - Raffaello Sanzio

İtalyan ressam Raffaello Sanzio tarafından 1511 yılında tamamlanmıştı. Rönesans şaheseri olan bu tablo ressamın en önemli eseridir. Eski Yunan mitolojisi ve ilk çağ filozoflarını tasvir eden tabloda tarihin önemli filozoflarından Aristo ve Sokrates'de resmedilmiştir. Birçok felsefi argümanı içinde bulundurur.