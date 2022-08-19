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'AKP eriyor, Diktatör Erdoğan seçim ile gidiyor' Hadi Özışık yorumluyor...

Muhalefet aynı sakızı çiğniyor: "AKP eriyor, Diktatör Erdoğan seçim ile gidiyor..." İyi de gerçekten öyle mi? Erdoğan erirken muhalefet hangi hizmetleri üretiyor elindeki belediyelerde?.. O hizmetlere vatandaş o verir mi? Muhalefetin sıkıntısını ve sorunlarını İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, kendi YouTube kanalında Perde Arkası'nda yorumladı.

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Tayyip Erdoğan gidici arkadaşlar!..

AK Parti eriyor, Tayyip Erdoğan gidici!..

Canan Kaftancıoğlu öyle diyor?..

İyi de kardeşim madem diktatör nasıl oluyor da seçimle gidiyor?..

Anketlere göre konuşanlar ortadaki hizmeti görüyor mı?.

Tamam ortada bir ekonomi sorunu var ama yapılan hizmetler de var...

Muhalefet ne hizmet yapıyor?..

Size bir örnek İzmir'de vatandaş susuz, sular kesilmiş, tankerle su dağıtılıyor...

İzmir Büyükşehir Belediyesi dağın başına çıkarmış bir kadını sanat diye hizmet sunuyor.

Böyle hizmet mi olur arkadaş!..

Siz böyle hizmet (!) yaparsanız bu vatandaş da AK Parti'ye oy veremey devam eder...

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