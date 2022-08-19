Gönüldağı'nda Fikret rolüyle herkesi birbirine katmıştı Ruhi Sarı şimdi seyircinin gönlünü almaya geliyor

Birçok dizide ve filmde rol alan, genellikle kötü adam rollerinde izlediğimiz oyuncu Ruhi Sarı'nın yeni projesi belli oldu. Son olarak Gönüldağı dizisinde Fikret rolü ile izlediğimiz ve kötü adm rolünün hakkını fazlasıyla veren Ruhi Sarı bu kez yeni dizisi ile. seyircinin gönlünü alacak

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Özel hayatından çok yaptığı diziler, filmler ve tiyatro oyunları ile gündeme gelen ve çizgisini hiç bozmayan başarılı oyuncu Ruhi Sarı yeniden setlere çıkıyor. Daha önce TRT 1'deki Gönüldağı dizisinde yaptıkları ile seyirciyi çıldırtan Fikret rolünde izlediğimiz Ruhi Sarı yeni dizisi Kusursuz Kiracı ile yeniden seyirciye merhaba diyecek.

Fox ekranlarında eylül ayının ilk haftalarında yayına girmesi beklenen Kusursuz Kiracı dizisinde Ruhi Sarı; Dilan Çiçek Deniz, Serkay Tütüncü gibi genç yeteneklerin yanı sıra, Bennu Yıldırımlar Melisa Döngel, Özlem Tokaslan, Beyti Engin, Deniz Cengiz. gibi isimler de eşlik edecek.

Gönüldağı'nda eski eşi Zahide'ye cehennemi yaşatan Fikret rolü ile seyirciden tepki gören Ruhi Sarı bu kez Kusursuz Kiracı ile gönülleri bir bir yeniden kazanacak. Fox'un en iddialı yapımları arasında gösterilen dizisi, yeni sezona bomba gibi girecek. Hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile rakiplerini zora sokacak.

Netflix'te büyük ses getiren dizi Kulüp'te yine kötü adam Kurt rolü ile izlediğimiz Ruhi Sarı 50 yaşında ve aslen Trabzonlu. 2004 yılından beri Natali Yeres ile evli olan Ruhi Sarı'nın Arte Gün Sarı adında bir oğlu var.

Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan sanatçı, sanat hayatına Kartal Sanat Tiyatrosu'nda başladı. Tiyatro sahnesinde Çapraz Aşklar, Ağır Roman, Havadan Sudan ve 2'si 1 Arada adlı oyunlarda rol aldı.