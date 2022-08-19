Kulağınız çınlıyorsa biri sizi konuşmuyor tehlike kapınızı çalıyor olabilir! Kulak çınlamasını geçirecek pratik yollar

Gün içinde sık sık karşılaştığımız kulak çınlaması halk arasında 'biri senin hakkında konuşuyor' olarak yorumlansa da aslında bilim bu konuda çok başka şeyler söylüyor. Sıklıkla kulak çınlaması ile günlük hayatınız sekteye uğruyorsa size doktor yolu görünmüş olabilir. İşte kulak çınlamasının nedenleri ve yapılacak pratik çözümler...

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Günlük hayatınıza devam ederken birden kulağınıza sizi çok rahatsız eden bir çınlama sesi gelebilir. Sanki kulağınızın içinde birileri trompet çalıyor hissi veren bu rahatsız edici ses kısa sürede bitse de aslında altında ciddi nedenler yatabilir. Halk arasında 'biri seni konuşuyor olarak yorumlansa da tinnitus denilen kulak çınlaması için bilim çok başka şeyler söylüyor. Peki kulaklar neden çınlar, ne zaman tehlikeli bir durum oluşturur?

Kulak çınlamasının çok farklı çeşitleri var; sizinki hangisi?

Kulak çınlaması sıklığına ve şiddetine göre farklılık gösterebilir. Bazılarında saniyeler süren kulak çınlaması bazıları için işkenceye dönüşebilir. Kulak çınlaması iki ana başlıkta toplanır.

Karakteristiğine göre çeşitlerine bakıldığında objektif ve subjektif çınlama olarak ayrılır. Objektif kulak çınlaması hastanın kendisi tarafından ve dışarıdan duyulabilen sesler olarak açıklanır. Genellikle dışsal çınlama, işitsel çınlama şeklinde adlandırılır. Subjektif kulak çınlaması ise hastanın kendisinden başka kimsenin duymadığı bir nevi hayali olan ses duyulmasıdır ve işitsel olmayan çınlama olarak da bilinir.

Peki kulak çınlaması neden olur, hastalık habercisi mi?

Nedenleri çok farklılık gösteren objektif ve subjektif kulak çınlaması çeşitleri aslında nörolojik bir hastalığın da habercisi olabilir. Nedenlerine göre bakıldığında ise subjektif çınlama, kulak kaynaklı olabileceği gibi metabolik ya da nörolojik bir hastalığın sonucu oluşabilir. Objektif çınlama ise damar ya da kas hastalıklarına bağlı yaşanabilir. Şiddet düzeyine göre bakıldığında ise rahatsız edici olmayan, hafif, orta ve ileri düzeyde kulak çınlaması şeklinde sınıflandırmalar yapılabilir.

Kulak çınlaması için ne zaman doktora gidilmeli, tedavisi nasıl yapılır?

Sıklıkla yaşanan ve günlük hayatı olumsuz etkileyen kulak çınlaması için zaman kaybetmeden doktora gitmek gerekir. Kişiye özel bir tedavi yönteminin uygulandığı kulak çınlaması durumunda uzman gözetiminde ilaç kullanımı uygun görünebilir.

Muayene ve tetkikler sonucu çınlamanın sebebi ortaya konulur ve sonrasında kişiye özel uygun bir tedavi planlaması yapılır. Kulak çınlamasının azaltılmasına yönelik yüksek sesli müziğe maruz kalmaktan korunma, kan basıncının kontrolü, tuzlu yiyeceklerden uzak durma, kahve, kola ve sigara tüketiminden kaçınma, egzersiz yapma gibi tavsiyeler kulak çınlamasına ne iyi gelir sorusuna verilebilecek en iyi cevaplar arasında yer alır.