Türkiye dahil 42 ülke çağrı yapmıştı Rusya kararını verdi! Flaş 'Zaporijya' açıklaması

RUSYA, günlerdir onlarca ülkenin yaptığı Zaporijya Nükleer Santrali çağrısına olumsuz yanıt verdi. Rus cephesinden ''Silahsızlandırma santrali daha da savunmasız hale getirir'' açıklaması yapıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün gerçekleştirdikleri görüşmede Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'nin silahsızlandırılması gerektiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz” ifadelerini kullanırken, Guterres, "Zaporijya Nükleer Santrali'ne verilen herhangi bir zarar intihar olur" demişti.

Liderlerin nükleer santralin silahsızlandırılması çağrılarına Rusya’dan yanıt gecikmedi.

Rusya reddetti

Rusya, mart ayından bu yana kontrolünü elinde tuttuğu Zaporijya Nükleer Santrali’nin silahsızlandırılması ve santral çevresinde silahsız bölge oluşturulması çağrılarını reddetti.

"Daha savunmasız yapar"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Başkan Yardımcısı Ivan Nechayev, “Silahsızlandırma santrali daha da savunmasız hale getirir” dedi. Nechayev, Rusya’nın durumu incelemek üzere Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) temsilcilerinin çok yakın zamanda tesisi ziyaret etmesini beklediklerini dile getirdi.

Sürekli saldırı iddiası

Nükleer santralde çalışan Ukraynalı işçiler, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda tesiste nükleer bir facia yaşanabileceği uyarısında bulunarak, “tesisin sürekli askeri saldırıların hedefi" olduğunu ifade etmişti.

42 ülke çağrı yapmıştı

Avrupa Birliği'nin Viyana'daki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) DAimi Temsilciliğinin sitesinde Avrupa Birliği ülkeleri 42 ülkenin ortak açıklaması yayımlamıştı. Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiği belirtilerek Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya'nın Rusya tarafından kontrol edilmesinin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) temel ilkelerine büyük tehlike arz ettiği vurgulanmıştı.

Rus askerlerinin ve silahlarının nükleer tesiste bulunmasının kabul edilemez olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Rus güçlerinin Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki mevcudiyeti santralin operatörü ve Ukrayna makamlarının nükleer ve radyasyon güvenlik yükümlülüklerini uluslararası sözleşmeler ile UAEA güvenlik standartları uyarınca yerine getirmesini engellemekte, ayrıca UAEA'nın güvenlik yetkisini kullanmasını önlemektedir. Rusya'nın derhal askeri güçlerini ve tüm yetkisiz personelini Zaporijya Nükleer Santrali'nden ve çevresinden, ayrıca tüm Ukrayna'dan çekmesi için çağrıda bulunuyoruz."

Çernobil'in 10 katı büyüklükte patlama

Enerhodar kentindeki Zaporijya Nükleer Santrali'nde Rus birliklerinin saldırısı sonucu yangın çıktı. Rus tanklarının, Zaporijya Nükleer Santrali'nin yakınındaki bir kasabaya girdiği belirtilmiş, Ukrayna İçişleri Bakanlığı Kaynakları da Rusların kasabayı ele geçirdiği bilgisini doğrulamıştı. Ukrayna'nın Enerhodar kentindeki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri olarak biliniyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, nükleer santralde patlama olması halinde Çernobil’deki patlamadan on kat daha büyük olacağını belirtti.