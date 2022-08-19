BIST 3.022
DOLAR 18,11
EURO 18,22
ALTIN 1.019,06
HABER /  POLİTİKA

BBP Lideri Mustafa Destici: Kemal Bey'in kesin aday olduğunu düşünüyorum

BBP Lideri Mustafa Destici: Kemal Bey'in kesin aday olduğunu düşünüyorum

ESKİŞEHİR’de gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalar yapan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Cumhurbaşkanı adaylığı meselesine gelince ben Kemal Bey'in kesin aday olduğunu düşünüyorum” dedi.

Abone ol

Eskişehir kent merkezindeki bir otelde basın açıklaması düzenleyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye ve dünya gündemi hakkında açıklamalarda bulundu.

6 partinin bir araya gelerek oluşturduğu ittifakın Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olacağını düşündüğünü söyleyen BBP Lideri Destici, şu ifadeleri kullandı:

“Son yemek yenmedi daha. Ben son yemekten sonra işlerin değişeceğini düşünüyorum. Yani artık 6’lı masanın, 6’lı mı devam edeceğini 3’lü mü devam edeceğini 5’lü mi devam edeceğini bunların hepsini son yemekten sonra hep birlikte görürüz diye düşünüyorum. Daha doğrusu masa 7’li de, hep 6’lı diye gizlendi, üzeri örtüldü. Kesin masa 7’lidir. Ama işte artık masaya 7’lş mi devam ederler 5’li mi devam ederler 4’lü mü devam ederler, bunu o son yemekten sonra daha net görürüz diye düşünüyorum. O masadaki partilerin genel başkanlarının farklı farklı açıklamalarını dinliyoruz. Yoruma açık, izaha muhtaç. Açıklamalarını dinliyorum. Cumhurbaşkanı adaylığı meselesine gelince ben Kemal Bey'in kesin aday olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kesinlikle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan bir geri adım atmayacağını düşünüyorum. Kemal Bey'in sonuna kadar da hakkı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem o 7’li ittifakın en büyük partisinin genel başkanıdır hem de hem o ittifakın oluşması için çok büyük gayret göstermiş, özveride bulunmuştur. Hatta kimsenin gösteremeyeceği özveriyi göstermiş, bugüne kadar bu masayı taşımıştır. Yani masa bugüne kadar dağılmamışsa bunda da yine Kemal Bey'in çabası, gayreti büyüktür. Onun için ben Kemal Bey'in adaylığının da hakkı ve Millet İttifakı açısından da hakkaniyetli bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Eğer bir hak konuşulacaksa, bir hakkaniyetten bahsedilecekse orada adaylık Kemal Bey'in hakkıdır diye düşünüyorum.”

ÖNCEKİ HABERLER
Sabah kalvaltıda bile yeniliyor! Biberli domates turşusu eltinizi kıskandıracak
Sabah kalvaltıda bile yeniliyor! Biberli domates turşusu eltinizi kıskandıracak
5. İslami Dayanışma Oyunları'nda zirve rekorlarla Türkiye'nin
5. İslami Dayanışma Oyunları'nda zirve rekorlarla Türkiye'nin
Bitcoin resmen çakıldı! 22 bin dolara kadar düştü... Piyasalarda felaket senaryoları
Bitcoin resmen çakıldı! 22 bin dolara kadar düştü... Piyasalarda felaket senaryoları
Bol şerbertli fındıkzade tatlısı pastaneleri bile kapattırıyor! İşte hazıra taş çıkaran tatlı tarifi
Bol şerbertli fındıkzade tatlısı pastaneleri bile kapattırıyor! İşte hazıra taş çıkaran tatlı tarifi
'AKP eriyor, Diktatör Erdoğan seçim ile gidiyor' Hadi Özışık yorumluyor...
'AKP eriyor, Diktatör Erdoğan seçim ile gidiyor' Hadi Özışık yorumluyor...
İzmir'de balkondan eve girip katliam yaptı! Damadın nedeni ortaya çıktı
İzmir'de balkondan eve girip katliam yaptı! Damadın nedeni ortaya çıktı
Pasaportlar değişiyor! Pasaport bekleme süreleri neden uzadı İçişleri Bakanı Soylu açıkladı
Pasaportlar değişiyor! Pasaport bekleme süreleri neden uzadı İçişleri Bakanı Soylu açıkladı
Bilim adamları bile bu işe şaştı kaldı! Bunu koklayan kadın kendinden geçiyor
Bilim adamları bile bu işe şaştı kaldı! Bunu koklayan kadın kendinden geçiyor
Sivrisineklerin insan kokusunu nasıl ayırt ettiği belirlendi
Sivrisineklerin insan kokusunu nasıl ayırt ettiği belirlendi
Premier Lig'in yıldız ismi için Galatasaray ve Başakşehir karşı karşıya geldi
Premier Lig'in yıldız ismi için Galatasaray ve Başakşehir karşı karşıya geldi