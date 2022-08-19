BBP Lideri Mustafa Destici: Kemal Bey'in kesin aday olduğunu düşünüyorum

ESKİŞEHİR’de gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalar yapan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Cumhurbaşkanı adaylığı meselesine gelince ben Kemal Bey'in kesin aday olduğunu düşünüyorum” dedi.

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Eskişehir kent merkezindeki bir otelde basın açıklaması düzenleyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye ve dünya gündemi hakkında açıklamalarda bulundu.

6 partinin bir araya gelerek oluşturduğu ittifakın Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olacağını düşündüğünü söyleyen BBP Lideri Destici, şu ifadeleri kullandı:

“Son yemek yenmedi daha. Ben son yemekten sonra işlerin değişeceğini düşünüyorum. Yani artık 6’lı masanın, 6’lı mı devam edeceğini 3’lü mü devam edeceğini 5’lü mi devam edeceğini bunların hepsini son yemekten sonra hep birlikte görürüz diye düşünüyorum. Daha doğrusu masa 7’li de, hep 6’lı diye gizlendi, üzeri örtüldü. Kesin masa 7’lidir. Ama işte artık masaya 7’lş mi devam ederler 5’li mi devam ederler 4’lü mü devam ederler, bunu o son yemekten sonra daha net görürüz diye düşünüyorum. O masadaki partilerin genel başkanlarının farklı farklı açıklamalarını dinliyoruz. Yoruma açık, izaha muhtaç. Açıklamalarını dinliyorum. Cumhurbaşkanı adaylığı meselesine gelince ben Kemal Bey'in kesin aday olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kesinlikle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan bir geri adım atmayacağını düşünüyorum. Kemal Bey'in sonuna kadar da hakkı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem o 7’li ittifakın en büyük partisinin genel başkanıdır hem de hem o ittifakın oluşması için çok büyük gayret göstermiş, özveride bulunmuştur. Hatta kimsenin gösteremeyeceği özveriyi göstermiş, bugüne kadar bu masayı taşımıştır. Yani masa bugüne kadar dağılmamışsa bunda da yine Kemal Bey'in çabası, gayreti büyüktür. Onun için ben Kemal Bey'in adaylığının da hakkı ve Millet İttifakı açısından da hakkaniyetli bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Eğer bir hak konuşulacaksa, bir hakkaniyetten bahsedilecekse orada adaylık Kemal Bey'in hakkıdır diye düşünüyorum.”