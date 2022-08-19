Hamileyken sıcak havayla nasıl baş edilir? Hamilelerin yaz aylarında dikkat etmesi gereken önemli şeyler

Yaz aylarında bebek bekleyen anne adayları, sıcaklarla nasıl baş edeceği konusunda çaresiz kalabiliyor. Beslenme, serinleme, ve tatil gibi birçok konularda dikkat edilmesi gereken şeyler merak ediliyor. Hamilelikle beraber uğranan fiziksel ve hormonal değişim, sıcaklardan daha çok etkilenmenizi sağlayabilir. Yaz aylarında hamilelik nasıl daha kolay geçer? Hamilelik döneminde sıcak havayla nasıl baş edilir? Hamileyken neler yapmalı, nelerden kaçınmalı? İşte hamilelikte dikkat edilmesi gerekenler

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Hamilelikle beraber vücudunuzun uğradığı değişim sizi rahatsız ediyor olabilir. Özellikle yaz aylarında sıcak havalarla baş etmek kolay değildir. Hamileliğin getirdiği hararetle sıcak hava birleştiğinde sizi fazlasıyla bunalıyor ve zor günler geçiriyor olabilirsiniz. Sizler için, hamilelik döneminde sıcak havalarda neler yapıp neler yapmamanız gerektiğini derledik. İşte hamilelikte sizi rahatlatacak şeyler...

1. Tatil öncesi doktorunuzdan onay alın

Eğer tatile çıkacaksanız mutlaka yolculuk öncesinde hekiminize muayene olun ve onay alın. Özellikle hamileliğin ilk ve son aylarındaysanız kesinlikle tatil öncesinde hekiminize görünün. Çünkü bu dönemlerde risk daha fazladır. Gideceğiniz yer ise çok uzak olmamalı, hamilikte uzun yolculuk yapmak sakıncalıdır.

2. Sıcak havalarda egzersiz yapmayın

Açık havalarda yürüyüş, yüzme ve yoga gibi egzersizler yapmak anne adayı ve bebek için sağlıklıdır. Fakat egzersizleri yapacağınız hava çok sıcak olmamalıdır. Özellikle güneşin altında uzun süre durmamaya özen göstermeniz gerekir. Bununla beraber size ağır gelecek ve yoracak egzersizlerden kaçınmalısınız.

3. Bol bol su için

Bol su tüketmek, herkes için gerekli olduğu gibi hamile bireyler için de gerekli ve çok önemlidir. Eğer hamileyseniz ve sıcak havalar sizi zorluyorsa, bol su içmeyi ihmal etmeyin. Bunun yanında kafeinli içecekler tüketmemeye dikkat edin. Çünkü kafein, vücutta su su kaybına yol açar.

4. Beslenmenize dikkat edin

Hamilelikte dışarıdan yemek yiyecekseniz, hijyen kurallarına uyan yiyecekler tercih edin. Sağlıksız yiyeceklerle beslenmekten kaçınmalı, sık sık ama az yemek yemelisiniz. Tuzlu ve çok baharatlı yiyecekler vücutta su kaybına sebep olacağından, tüketmemeye dikkat edin.

5. Sıcak ve güneşli saatlerde dışarı çıkmayın

Hamilelikte sıcaktan daha çok etkilenir ve sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Ayrıca güneşte kontrolsüz kalır veya güneş kremi kullanmazsanız, cildinizde çıkacak olan lekeler kalıcı olabilir.

6. Sıcak suya girmeyin

Özellikle hamileliğin ilk 3 ayında sıcak suya kesinlikle girmeyin. İlk 3 ayda sıcak suya giren anne adayları doğum yaptığında bebekte bazı kusurlar tespit edilmiştir. Ayrıca ilk 3 ay sıcak suya girmek, düşük veya erken doğrum tehlikesini beraberinde getirir.

7. Yüzeceğiniz yere dikkat edin

Hamilelik döneminde yüzmek istiyorsanız, bakımı yapılmış ve suyu sürekli temizleyen havuzları ya da denizleri tercih edin. Islak mayonuzla uzun süre durmayın. Bu, enfeksiyon kapmanıza, bebeğin ve kendi sağlığınız açısından tehlikeli durumlarla karşılaşabilmenize sebebiyet verebilir.

8. Yeterli uyuyun ve yorgunluktan kaçının

Hamilelikte aşırı yorgunluk, özellikle bu sıcak havalarda hayat kalitenizi oldukça düşürecektir. Uykusuz kalmak da bünyenizi yoracak, psikolojik olarak da kötü hissetmenize sebep olacaktır. Öğle uykusu size iyi gelecek, dinlenmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca uyuduğunuz yerin sıcak olmaması da çok önemlidir. Gün içinde serin ortalarda sakin vakitler geçirmek size oldukça iyi gelecektir.

9. Ayaklarınıza fazla yüklenmeyin

Hamilelikte yaz aylarında genelde bacak ve ayaklarda şişmeler meydana gelir. Aşırı kilo alımı, tansiyon yüksekliği, fazla ayakta kalmak ve dar ayakkabılar bu durumu tetikler. Geniş ve rahat ayakkabılar giymeye, fazla ayakta durmamaya ve ayaklarınızı arada bir yüksekte tutmaya gayret gösterin. Bacaklarınıza ve ayaklarınıza masaj yaptırmak da size iyi gelebilir.

10. Uzun yolculuk yapmayın

Hamilelik döneminde uzun sehayatlerden kaçınıp mümkün olduğunda kısa yolculuklar yapın. 24. haftadan sonra araba kullanmanız önerilmez. Uzun yolculuk yapmanız gerekiyorsa da 1-2 saatte bir mola verip 10-15 dakika yürüyün. Varis çorabı da yararınıza olabilir.