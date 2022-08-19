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Beşiktaş genç oyuncu Kerim Atakan Kesgin ile prensipte anlaştı

Beşiktaş genç oyuncu Kerim Atakan Kesgin ile prensipte anlaştı

Beşiktaş, DG Sivasspor’un genç oyuncusu Kerem Atakan Kesgin ile prensip anlaşmasına vardı.

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Bir süredir adı Beşiktaş ile anılan Kerem Atakan Kesgin transferinde, Beşiktaş'ta mutlu sona ulaştı. Edinilen bilgiye göre, siyah-beyazlılar, Kerem Atakan Kesgin için Sivasspor ile prensip anlaşmasına vardı.

Kerem ile 4 yıllık sözleşme imzalamayı planlayan Beşiktaş, resmi açıklamayı kısa süre içinde yapacak.

2020-2021 sezonunda Sivasspor’a bedelsiz transfer olan 21 yaşındaki futbolcu, 3 sezonda toplam 36 maçta oynadı ve 3 gol atıp, 3 asist yaptı. Genç futbolcu, geçen sezon ise Sivasspor’da 25 maçta forma giydi.

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