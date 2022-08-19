Fenerbahçe performansıyla büyüledi taraftarın sevgilisi oldu yönetim menajerini İstanbul'a çağırdı

Fenerbahçe'de bir dönem satış listesinde olan Miha Zajc, bambaşka bir kimliğe büründü. Geçen sezon çıkışa geçen oyuncu, Jesus ile birlikte performansını artırdı. Sarı lacivertli yönetim sezon sonunda kontratı sona erecek olan Zajc'a 3 yıllık yeni kontrat önerme kararı aldı.

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Fenerbahçe'de geride bıraktığımız sezonun öne çıkan isimlerinden biri olan Miha Zajc, bu sezona da iyi bir başlangıç yaptı. Teknik direktör Jorge Jesus'un da gözüne girmeyi başaran Sloven orta saha oyuncusu, taraftarların da sevgilisi haline geldi.

Son maçlarda takımına ciddi anlamda katkı veren Zajc, Avrupa kulüplerinin gözdesi konumuna gelmişti.

Jorge Jesus'un lig ve Avrupa'da düzenli olarak ilk 11'e dahil ettiği Miha Zajc, iyi bir çıkış gerçekleştirdi.

Avrupa kulüplerinin transfer listesinde

Takvim'in haberine göre; 28 yaşındaki isim, ortaya koyduğu performansın ardından transferin de en çok konuşulan isimleri arasında yerini aldı.

Sarı-Lacivertli yönetim, birçok Avrupa kulübünden teklif alan ve sezon sonunda kontratı sona erecek olan Zajc'la ilgili kararını verdi. Fenerbahçe, 28 yaşındaki futbolcunun menajerini İstanbul'a çağırdı. Önümüzdeki günlerde yeni sözleşme görüşmelerinin başlayacağı öğrenildi.

Yönetimin Miha Zajc'ın maaşına da zam yaparak 3 yıllık nikah tazelemek istediği gelen öğrenildi.

Zahc'ın performansı

Miha Zahc, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de çıktığı 32 maçta 9 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi. Sloven futbolcu bu sezon ise 4 resmi maça çıktı ve 1 asiste imza attı.