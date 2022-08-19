BIST 3.043
DOLAR 18,12
EURO 18,23
ALTIN 1.022,16
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe performansıyla büyüledi taraftarın sevgilisi oldu yönetim menajerini İstanbul'a çağırdı

Fenerbahçe performansıyla büyüledi taraftarın sevgilisi oldu yönetim menajerini İstanbul'a çağırdı

Fenerbahçe'de bir dönem satış listesinde olan Miha Zajc, bambaşka bir kimliğe büründü. Geçen sezon çıkışa geçen oyuncu, Jesus ile birlikte performansını artırdı. Sarı lacivertli yönetim sezon sonunda kontratı sona erecek olan Zajc'a 3 yıllık yeni kontrat önerme kararı aldı.

Abone ol

Fenerbahçe'de geride bıraktığımız sezonun öne çıkan isimlerinden biri olan Miha Zajc, bu sezona da iyi bir başlangıç yaptı. Teknik direktör Jorge Jesus'un da gözüne girmeyi başaran Sloven orta saha oyuncusu, taraftarların da sevgilisi haline geldi.

Son maçlarda takımına ciddi anlamda katkı veren Zajc, Avrupa kulüplerinin gözdesi konumuna gelmişti.

Jorge Jesus'un lig ve Avrupa'da düzenli olarak ilk 11'e dahil ettiği Miha Zajc, iyi bir çıkış gerçekleştirdi.

Avrupa kulüplerinin transfer listesinde

Takvim'in haberine göre; 28 yaşındaki isim, ortaya koyduğu performansın ardından transferin de en çok konuşulan isimleri arasında yerini aldı.

Sarı-Lacivertli yönetim, birçok Avrupa kulübünden teklif alan ve sezon sonunda kontratı sona erecek olan Zajc'la ilgili kararını verdi. Fenerbahçe, 28 yaşındaki futbolcunun menajerini İstanbul'a çağırdı. Önümüzdeki günlerde yeni sözleşme görüşmelerinin başlayacağı öğrenildi.

Yönetimin Miha Zajc'ın maaşına da zam yaparak 3 yıllık nikah tazelemek istediği gelen öğrenildi.

Zahc'ın performansı

Miha Zahc, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de çıktığı 32 maçta 9 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi. Sloven futbolcu bu sezon ise 4 resmi maça çıktı ve 1 asiste imza attı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kocanıza kayınvalidenin yemeklerini unutturacak tarif! İrmikli perde tatlısıyla kaleyi içten fethedin
Kocanıza kayınvalidenin yemeklerini unutturacak tarif! İrmikli perde tatlısıyla kaleyi içten fethedin
Kulağınız çınlıyorsa biri sizi konuşmuyor tehlike kapınızı çalıyor olabilir! Kulak çınlamasını geçirecek pratik yollar
Kulağınız çınlıyorsa biri sizi konuşmuyor tehlike kapınızı çalıyor olabilir! Kulak çınlamasını geçirecek pratik yollar
Türkiye dahil 42 ülke çağrı yapmıştı Rusya kararını verdi! Flaş 'Zaporijya' açıklaması
Türkiye dahil 42 ülke çağrı yapmıştı Rusya kararını verdi! Flaş 'Zaporijya' açıklaması
Hamileyken sıcak havayla nasıl baş edilir? Hamilelerin yaz aylarında dikkat etmesi gereken önemli şeyler
Hamileyken sıcak havayla nasıl baş edilir? Hamilelerin yaz aylarında dikkat etmesi gereken önemli şeyler
Sabah kalvaltıda bile yeniliyor! Biberli domates turşusu eltinizi kıskandıracak
Sabah kalvaltıda bile yeniliyor! Biberli domates turşusu eltinizi kıskandıracak
5. İslami Dayanışma Oyunları'nda zirve rekorlarla Türkiye'nin
5. İslami Dayanışma Oyunları'nda zirve rekorlarla Türkiye'nin
Gönüldağı'nda Fikret rolüyle herkesi birbirine katmıştı Ruhi Sarı şimdi seyircinin gönlünü almaya geliyor
Gönüldağı'nda Fikret rolüyle herkesi birbirine katmıştı Ruhi Sarı şimdi seyircinin gönlünü almaya geliyor
Bitcoin resmen çakıldı! 22 bin dolara kadar düştü... Piyasalarda felaket senaryoları
Bitcoin resmen çakıldı! 22 bin dolara kadar düştü... Piyasalarda felaket senaryoları
Bol şerbertli fındıkzade tatlısı pastaneleri bile kapattırıyor! İşte hazıra taş çıkaran tatlı tarifi
Bol şerbertli fındıkzade tatlısı pastaneleri bile kapattırıyor! İşte hazıra taş çıkaran tatlı tarifi
Herkesin bilmesi gereken sanat tarihine hikayesiyle damga vurmuş 5 önemli tablo
Herkesin bilmesi gereken sanat tarihine hikayesiyle damga vurmuş 5 önemli tablo