Bensu Soral kendini baştan aşağı değiştirdi! Yeni imajı hayranlarını ikiye böldü " bu kadın kim?"

Sevilen oyuncu Bensu Soral, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini oldukça şaşırttı. Özel Ders filminin çekimlerinden kareler paylaşan Bensu Soral'ın yeni imajı dikkatlerden kaçmadı. Özel Ders filminin başrollerini Soral’la birlikte Halit Özgür Sarı oynayacak.

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Netflix için çekilen Özel Ders filminin çekimleri tamamlandı. Başrollerini Halit Özgür Sarı ve Bensu Soral’ın oynadığı, OGM Pictures ile Organic Film’in ortak yapımı olan film için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

"Buyrun kamera arkası"

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden Bensu Soral instagram hesabından yaptığı son paylaşımda filmin setinden fotoğrafları takipçileriyle payaştı. Ekip arkadaşlarıyla da fotoğraflarını yayınlayan Bensu Soral, yaptığı paylaşımına, “Bu yoktu, içimden geldi. O zaman buyrun Private Lesson/Özel Ders kamera arkası. Daha sonra da 2. seri gelir. E sonra da filmimiz gelir artık heralde” mesajını yazdı.

Şaşırtan imaj

Soral'ın paylaşımındaki imaj değişikliği de takipçilerini oldukça şaşırttı.

Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü’nün yaptığı senaryosu Murat Dişli ile Yasemin Erturan tarafından kaleme alınan Özel Ders filminin konusu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Gençleri heyecanlandıran kadro

Özel Ders filminin oyuncu kadrosunda ayrıca gençlerin dikkatini çeken oyunculardan Elif Ceren Balıkçı, Helin Kandemir ve Rami Narin de rol alıyor.

Bensu Soral’ın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar film ile ilgili merakı da oldukça artırdı. Bensu Soral filmin çekimleri bittiğinde İnstagram hesabından yaptığı paylaşımda duygularını şu sözlerle ifade etmişti;

“#PrivateLesson filmimizin çekimlerini bitirdik. Ben o kadar şanslı bir insanım ki hayat karşıma hep güzel kalpli insanlar çıkarıyor. Dileğim bunun hep böyle devam etmesi. Bana başından beri inanan, her detayla ilgili fikrimi soran, beni yüreklendiren, hep güldüren, en yakın arkadaşım olan canım yönetmenim @kbaruonu olmasaydı çok eksik hissederdim. Umarım hayat boyu yollarımız hep kesişir! İlk günden itibaren bana hep aynı sıcaklıkla yaklaşan, yıllardır sanki bir aradaymışız gibi hissettiren, beraber oynamaktan çok keyif aldığım yol arkadaşlarım @halitozgursari & @_helinkandemir , iyi ki sizdiniz! Hayat size hep güzellikler getirsin. Bu fotoğraflarda olan olmayan tüm ekip arkadaşlarım, bana olan o tatlı yaklaşımınız, her zaman iyi hissetmemi sağladığınız, seti oyun parkına çevirip her anıma güzel hatıralar bıraktığınız için hepinize çok ama çok teşekkür ederim! Sizinle olmak benim için büyük keyifti! Biz üzerimize düşen görevi yerine getirdik, gerisi seyircimizde… Umarım en az bizim kadar keyif alabileceğiniz bir iş çıkarabilmişizdir . Sevgiler, öpücükler, kalpler !”

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