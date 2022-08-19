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Çağla Şikel'den Tolga Akış'la olan aşk iddialarına gülücüklü yanıt! Kaçamak cevabı herkesi şaşırttı

Çağla Şikel'den Tolga Akış'la olan aşk iddialarına gülücüklü yanıt! Kaçamak cevabı herkesi şaşırttı

Son zamanlarda aşk hayatıyla gündemlerden düşmeyen Çağla Şikel ilk önce iş insanı İzzet Antebi ile olan mesajları ifşalanmıştı. Ardında Tolga Akış'la aşk yaşadığı öne sürülen Şikel verdiği cevapla kafaları karıştırdı.

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Ünlü iş insanı Moris Antebi'nin oğlu İzzet Antebi'nin geçtiğimiz yıl ayrıldığı eşi Didem Sarı Çağla Şikel ve Antebi'nin mesajlarını sosyal medya hesabından paylaşıp kendisiyle evliyken mesajlaştıklarını iddia etmişti. İddiaları yalanlayıp arkadaş olduklarını söyleyen ikili soluğu mahkemede almıştı. 

Geçtiğimiz ay boşanmıştı

Gündeme bomba gibi düşen haberlerden sonra 43 yaşındaki ünlü modelin adı geçtiğimiz yıl sosyal medya hesaplarında söylediği şarkılarla adını duyuran Zeynep Bastık ile nikah masasına oturan ve temmuz ayında tek celsede boşanan eski eşi Tolga Akış ile anılıyordu.

Henüz bir yılı yeni dolduran evliliklerini geçtiğimiz ay bitiren çiftin hala arkadaş olduğu ve sık sık görüştüğü bilinirken Tolga Akış'ın Çağla Şikel'le ilişkisini olması iddiası magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.

Ti'ye aldılar

İkilinin aradıkları aşkı birbirlerinde bulduğu iddialarından sonra şarkıcı Edisin kulisinde birlikte dans ettikleri söylentileride çıkmıştı. Tolga Akış orada olmadığını sosyal medya paylaşımlarıyla yalanlarken Çağla Şikel çıkan iddiaları ti'ye almıştı.

Tüm bu ortaya atılan iddiaların ardından Şikel geçtiğimiz gün Kuruçeşme'de görüntülendi. Basın mensuplarıyla çok konuşmamayı tercih eden Şikel hızlı olmaya çalışarak arabasına binerken muhabirlere Çeşme tatilinin güzel geçtiğinden bahsetti.

Kafa karıştırdı

Tolga Akış'la Çeşme'de yakınlaştığı iddia edilen 2 çocuk annesi ünlü manken, muhabirlerin Akış ile ilgili çıkan aşk iddialarını sormasıyla "Daha sonra konuşuruz" diyerek tepki verdi. Şikel'in arabaya binerken gülümsemesi ise dikkatlerden kaçmadı. 

Şikel'in muzip gülümsemesi ise herkesin kafasını karıştırdı.

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