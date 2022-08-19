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Ahmetcan Kaplan Ajax formasını giydi! İşte Trabzonspor'un transfer geliri

Ahmetcan Kaplan Ajax formasını giydi! İşte Trabzonspor'un transfer geliri

Trabzonspor, Ahmetcan Kaplan'ın Ajax'a transfer edildiğini KAP'a bildirdi. Transferden 9.5 milyon euro kazanan Trabzonspor, Ajax'ın sonraki satış kârından da yüzde 15 pay alacak.

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Trabzonspor'un 19 yaşındaki genç yıldızı Ahmetcan Kaplan Ajax'a transfer oldu. Genç yıldız, Hollanda ekibi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bordo-Mavililer transferden 9.5 milyon Euro kazandı. Ajax'ın, Ahmetcan'ın sonraki satışından elde edeceği kardan Trabzonspor, yüzde 15 pay alacak.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan transfer açıklamasında "Profesyonel futbolcumuz Ahmetcan Kaplan'ın Ajax Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; Ajax, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 9.500.000.-EUR ödeme yapacaktır.

Ayrıca, oyuncunun başka bir kulübe transferi halinde, 9.500.000.-EUR'u aşan kısmın %15'i Ajax tarafından Kulübümüze ödenecektir." denildi.

Öte yandan Ahmetcan'ın altyapı sürecinden profesyonellik kariyerine kadar olan bazı anlarını Trabzonspor, sosyal medya hesabından paylaştı. Bordo Mavili kulüp, paylaşımın üstüne 'Bu bir veda değil; dünyanın zirvesine yolculuğun ilk adımı. Gururumuzsun Ahmetcan Kaplan, yolun açık olsun" ifadesini ekledi.

Ahmetcan Kaplan Ajax formasıyla:

Trabzon'un en pahalı üçüncü futbolcusu

2019-2020 sezon öncesinde Yusuf Yazıcı'nın 16,5 milyon avro bonservis bedeli ile Fransa'nın Lille Kulübü'ne transferine onay veren ardından da 25 maç forma giydiği için bir sezon sonra 1 milyon avro daha gelir elde eden bordo-mavililer, daha sonraki sezon bonservisi Crystal Palace olan ancak kiralık sözleşmesi bordo-mavili takımda süren Sörloth'dan da Leipzig Kulübü'ne satılmasıyla 10 milyon avro kazandı.

Trabzonspor altyapısından yetişen Ahmetcan Kaplan 9,5 milyon avro bonservis geliri ile üçüncü sırada yer alarak, Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke gibi kulüpte forma giymiş isimleri de geride bıraktı.

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