Sevgilinizle aranız bozuksa dikkat! Bu yöntemlerle ilişkiniz kurtulacak

Eğer ilişkinizde tartışmalar yaşıyorsanız ve sevgilinizle aranız bozuluyorsa bunlara dikkat edin. İlişkide dengeyi sağlamak o kadar da zor değil. Tartışmalara bir 'dur' demek istiyorsanız doğru yerdesiniz. İlişki dinamiklerinizi kontrol altına almak ve sevgilinizle aranızın daha iyi olmasını istiyorsanız bu yöntemleri deneyin. İşte ilişkilerde hayat kurtaran o 4 yöntem...

Her ilişkide olduğu gibi sizin ilişkinizde de bazı sorunlar yaşanıyor olabilir. Bu sorunları çözüme ulaştırmak için başvurduğunuz yöntemler her zaman işe yaşamayabilir. Tartışmalardan sonra sevgilinizle aranız bozuluyor ve açılıyorsa, vereceğimiz taktiklerle ilişkiniz kurtulabilir. Yapılan bazı hatalar ve sinir anında söylenen söyler aranızdaki bağı zedeler. Çözülemeyen problemler yüzünden aranızda her ne kadar sevgi olursa olsun, ilişkiniz çıkmaza giriyor olabilir. İşte size iyi gelecek 4 muhteşem yöntem...

1. Özel alan tanımak

Sevgilinizle ne kadar çok vakit geçirirseniz geçirin, ona ait bir alanı olmadığı sürece kendini rahat ve mutlu hissedemez. Onun özel alanlarına saygı duyun her her şeye müdahale etmeyin. Arkadaşlarıyla dışarıya çıkmak isteyebilir, sosyal medya hesabında aktif paylaşımlar yapıyor olabilir ve bunlar gibi birçok şey... Eğer onun hayatına saygılı ve anlayışlı olursanız size daha çok bağlanacağından ve aynı anlayışı size göstereceğinden hiç şüpheniz olmasın.

2. Özür dilemek

İlişkiniz için yapabileceğiniz en iyi yatırımlardan biri de özür dilemeyi bilmektir. Hatalıysanız hatanızı far edin ve kabul edin. Karşı tarafın sizden hiç değilse bir özür beklediğini unutmayın. Ona hak verin ve özür dilemekten çekinmeyin. Unutmayın ki özür dilemek bir zayıflık değil, olgunluktur.

3. İyi bir dinleyici olmak

Hep siz bir şeyler anlatmayın. Sürekli dertlerinizden, sıkıntılarınızdan bahsetmeyin. Ona da bir şeyler anlatması için fırsat tanıyın. Sevgiliniz anlatmaya başladığında onu dikkatle ve ilgiyle dinleyin. Dinlerken göz teması kurun ve onu önemsediğinizi hissettirin.

4. Anlayışlı olmak

Bir ilişkiyi ayakta tutan en önemli şeylerden biri de anlayıştır. Sevgilinizin iyi bir dönemi olmayabilir, sinirleri bozuk olabilir, idare edilmesi gereken bir dönemde olabilir ve daha birçok konuda anlayışa ihtiyacı olabilir. Aklınıza gelecek her durumda ona karşı anlayışlı ve sakin davranırsanız aranızdaki bağlar oldukça güçlenecektir. karşınızdan beklediğiniz anlayışı siz de gösterin, empati kurun.