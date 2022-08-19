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Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin'i bitirdi! İşte bonservis bedeli...

Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin'i bitirdi! İşte bonservis bedeli...

Orta sahayı güçlenirmek için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, Sivasspor'un 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna kattı.

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Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin için Sİvasspor ile her konuda anlaştı.

NTV Spor'un son dakika haberine göre, siyah-beyazlılar, 21 yaşındaki Kerem Atakan Kesgin'i 1.4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. 

Orta sahayı güçlenirmek için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, uzun zamandır gündeminde olan Kerem Atakan Kesgin transferinde mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu için Sivasspor ile 1.4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlı kulüp, genç futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

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